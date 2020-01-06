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桃警查水表 國民黨團：拒絕綠色恐怖還我言論自由

2020-01-06 20:25聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

各地警方約訪民眾「查水表」，桃園市議會國民黨團今天開記者會，抨擊民進黨蔡英文政府侵害人權、扼殺言論自由。

記者會現場並提出疑明顯違反社維法的影片及臉書公然造謠內容，要求出席的警方處理，原本警方閃鑠其回應，最後在黨團議員要求下，同意搜集證據報請檢方處理。

議會國民黨團書記長梁為超表示，民進黨不斷違背過去所強調的民主精神及言論自由，民眾只是轉貼一則新聞，警方就上門關心，而且只辦藍不辦綠，他質疑警方已經變成政黨打手，這種選擇辦案讓黨團及所有民眾無法接受。

市議員「村長」詹江村說，現在對民進黨或蔡英文不利的訊息，就會被查水表，他和總統候選人韓國瑜在網路上被嗆槍殺，提告多次，檢警均以臉書是境外公司難以查辦，為什麼有人竄改維基百科內容，3天內就被搜索，難道此時境外公司就不需公文往返了嗎。

詹江村及梁為超也質疑，臉書上最近出現投給誰就是投給吳斯懷、就是投給中共，還有投給誰就是一國兩制，以及如果讓國民黨執政或立委多一些，共產黨就可以在路上殺人的言論，有無違反選罷法或社維法，這種造謠永遠都沒事，但韓國瑜支持者只要轉貼一則訊息就會被查水表，

議員黃敬平當場檢舉，民進黨立委候選人蔣絜安在平鎮區金星里的造勢晚會場合，助講人公開說，如果給韓國瑜當選，人民解放軍就會在各鄉鎮進駐10萬人，這項謠言，已製造民眾及社會恐慌，是否有影響社維法，警方有主動追查偵辦嗎？

針對共產黨路上殺人及解放軍進駐言論，市警局刑警大隊長邱紹洲指出，打假訊息需要有人提出告訴或由行政機關交查，但這些案子，到目前沒有人提出告訴，警方堅持要依照社維法第63條處理。

警方說法，遭到詹江村、梁為超、黃敬平等人回嗆，散播不實訊息，社維法何時要受害人提告，他們要求警方以專業判斷，明顯造謠的事實，警方應該主動查辦。

黨團議員劉茂群、陳美梅、林政賢、涂權吉、張桂綿、林昭賢、簡志偉等人，也批評民進黨蔡英文政府，不顧憲法保障的秘密通訊及言論自由，以打假消息為由，大肆約談平民百姓，各地警方配合上級要求，全面跨區辦案，造成人民恐懼及寒蟬效應，希望警方能夠抗拒，不要配合上級去查人水表，希望不要因為選舉，讓民主、自由成為政府掌控的工具。

警方表示，查假訊息分三類，網路散布涉及恐嚇、暴力有立即危害性的訊息，由警方主動報請地檢署指揮偵辦；若涉及政府部門、行政機關或政策，由該管機關澄清函文提告或機關代表提出告訴、告發，警方再通知相關人到案說明，並移送偵辦。

如果涉及候選人或民眾同樣由當事人提出告訴，再依規定通知到案說明並移送偵辦，警方執法有據。

桃園市議會國民黨團抨擊民進黨蔡英文政府「查水表」侵害人權、扼殺言論自由。圖/桃園...
桃園市議會國民黨團抨擊民進黨蔡英文政府「查水表」侵害人權、扼殺言論自由。圖/桃園市議會國民黨黨團提供
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記者會現場並提出疑明顯違反社維法的影片及臉書公然造謠內容。圖/桃園市議會國民黨黨...
記者會現場並提出疑明顯違反社維法的影片及臉書公然造謠內容。圖/桃園市議會國民黨黨團提供
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韓國瑜民進黨詹江村

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