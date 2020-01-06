桃園市增設大崗高中 市議員疑選前作秀憂跳票

桃園市政府推動坪頂地區設置高中說明會，評估優先採行大崗國中旁的「文高三」用地設「大崗高中」，圖為大崗國中現況。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 桃園市政府今天上午在龜山區大崗國中舉辦龜山區坪頂地區設置高中說明會，市長鄭文燦表示，坪頂地區設置高中將優先採行取得大崗國中旁的「文高三」用地，暫時命名「大崗高中」，透過容積移轉陸續取得2.5公頃用地，將積極爭取國教署補助800萬元規畫設計費，先進行整體規劃，配合土地產權取得，最快110年底推動第一期校舍建築工程。

市議員林正峰會後提出「我們支持增設高中、但請不要選舉作秀! 」。林表示，市府推動坪頂地區增設高中，他樂觀其成，只是市府未曾回應地方增建高中案、沒編列相關預算，只透過電話通知龜山議員，卻在選前急忙大動作舉辦增設高中說明會，且辦理容積移轉土地比率不高，共同持分多，用地四處分散，如何集中使用，若變更都計，地主願配合嗎? 他質疑是一場選舉造勢，希望不要像設置文青國中小計畫至今「跳票」。

鄭文燦表示，坪頂地區新興高科技產業聚落，人口成長快速，建案多、住宅密集，該地區國中畢業生大多前往新北市高中或壽山高中就讀，因為分屬不同生活圈，居民期盼坪頂設置在地高中，子弟就近入學，綜合各方意見提出2構想，其一是大崗國中就地直接改制「大崗高中」，缺點是校地不足，其二是在大崗國中旁「文高三」用地成立「大崗高中」。

大崗國中旁「文高三」用地設大崗國中，是市府目前優先採行的方向，土地正透過容積移轉作業陸續取得，預計分階段規畫設校，新建工程明（110）年底完成規畫設計為限，若土地取得有困難，再啟動評估讓大崗國中就地改制完全中學可行性。