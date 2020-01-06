親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

恐嚇殺柯文哲不用兩天 警方逮捕一網友

桃園市增設大崗高中 市議員疑選前作秀憂跳票

2020-01-06 18:56聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市政府推動坪頂地區設置高中說明會，評估優先採行大崗國中旁的「文高三」用地設「...
桃園市政府推動坪頂地區設置高中說明會，評估優先採行大崗國中旁的「文高三」用地設「大崗高中」，圖為大崗國中現況。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市政府今天上午在龜山區大崗國中舉辦龜山區坪頂地區設置高中說明會，市長鄭文燦表示，坪頂地區設置高中將優先採行取得大崗國中旁的「文高三」用地，暫時命名「大崗高中」，透過容積移轉陸續取得2.5公頃用地，將積極爭取國教署補助800萬元規畫設計費，先進行整體規劃，配合土地產權取得，最快110年底推動第一期校舍建築工程。

市議員林正峰會後提出「我們支持增設高中、但請不要選舉作秀! 」。林表示，市府推動坪頂地區增設高中，他樂觀其成，只是市府未曾回應地方增建高中案、沒編列相關預算，只透過電話通知龜山議員，卻在選前急忙大動作舉辦增設高中說明會，且辦理容積移轉土地比率不高，共同持分多，用地四處分散，如何集中使用，若變更都計，地主願配合嗎? 他質疑是一場選舉造勢，希望不要像設置文青國中小計畫至今「跳票」。

鄭文燦表示，坪頂地區新興高科技產業聚落，人口成長快速，建案多、住宅密集，該地區國中畢業生大多前往新北市高中或壽山高中就讀，因為分屬不同生活圈，居民期盼坪頂設置在地高中，子弟就近入學，綜合各方意見提出2構想，其一是大崗國中就地直接改制「大崗高中」，缺點是校地不足，其二是在大崗國中旁「文高三」用地成立「大崗高中」。

大崗國中旁「文高三」用地設大崗國中，是市府目前優先採行的方向，土地正透過容積移轉作業陸續取得，預計分階段規畫設校，新建工程明（110）年底完成規畫設計為限，若土地取得有困難，再啟動評估讓大崗國中就地改制完全中學可行性。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，桃園市府去年提出龜山區坪頂地區設置高中計畫，國教署將依城市發展及人口成長趨勢，支持及給予設校規畫設計經費，後續並協助設備規畫，滿足在地就學需求。

桃園市長鄭文燦（圖中）主持坪頂地區設置高中說明會，決定優先採行大崗國中旁的「文高...
桃園市長鄭文燦（圖中）主持坪頂地區設置高中說明會，決定優先採行大崗國中旁的「文高三」用地設「大崗高中」。圖／桃園市府提供
分享

延伸閱讀

蔡政府承諾跳票專家：成「關光慘業」

蔡英文問如何重建殘破誠信 韓國瑜批跳票多幕僚...

蔡英文質疑誠信 韓國瑜反批：蔡跳票紀錄才多

新北環狀線年底通車確定跳票 交部明年1月5日...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

賴清德4天內2訪新竹市 幫選民選前大複習

2020-01-06 18:38

拚聲勢！賴清德陪同周江杰車隊掃街 力薦有理想的青年

2020-01-06 18:20

馬英九陪林思銘車隊掃街 寫下「馬英九力挺」字句

2020-01-06 16:56

倒數5天 鄭宏輝組催票部隊自創111催票法

2020-01-06 15:18

竹市攤商每周三提供愛心食材 讓長輩吃得營養又健康

2020-01-06 14:10

竹市投票人數34萬人 選票今天可全部印製完畢

2020-01-06 12:58

經國大橋新規劃增設2匝道 竹縣提解方獲中央善意回應

2020-01-06 11:04

新竹自然工法示範區 台開雲夢山丘艾美酒店開工

2020-01-05 23:48

樂觀面對逆境 95學生獲靈鷲山「普仁獎」

2020-01-05 23:45

不只垃圾成山 桃還有鍋爐汙染

2020-01-05 23:44

新焚化爐還在蓋…八德掩埋場 10萬噸垃圾散惡臭

2020-01-05 23:42

長輩揪遊新竹動物園 找兒時記憶

2020-01-05 22:43

HONDA Motorcycle桃園旗艦店魅力開幕

2020-01-05 17:09

竹縣揮毫贈春聯、職訓展 楊文科：兌現勞工權益保障

2020-01-05 15:39

吳敦義新竹為鄭正鈐輔選 喊新九二共識 上架中華民國派

2020-01-05 14:00

張善政、陳建仁分別領軍車掃拜票 苗栗街頭沸騰

2020-01-05 13:48

「媒」日沒夜 六和高中與SOGO合作展出學生設計作品

2020-01-05 13:38

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20

台開新埔雲夢山丘「艾美溫泉花園酒店」今動土開工

2020-01-05 15:40

逆境中靈魂自由 靈鷲山普仁獎生：腳沒力氣 還有手啊

2020-01-05 14:31

普仁獎桃園95學生受惠 心道法師：正向力量翻轉生命

2020-01-05 14:20
看更多

熱門文章

台南今年機車汰換最新補助 最高補助2萬1000元

2020-01-06 10:14

經國大橋新規劃增設2匝道 竹縣提解方獲中央善意回應

2020-01-06 11:04

想念的味道回來了 芳月亭重新開張擠爆人潮

2020-01-05 21:04

新焚化爐還在蓋…八德掩埋場 10萬噸垃圾散惡臭

2020-01-05 23:42

台中空氣明天仍灰濛濛 周三起改善

2020-01-05 21:38

推動大汐止經貿園區 增2.4公頃綠地翻轉工業城印象

2020-01-05 19:46

高雄大旗美民眾注意 元月份有6天交通大執法

2020-01-05 20:58

玉山拚國際化 恐埋安全未爆彈

2020-01-05 23:41

六龜寶來升級版花賞公園開放 露營也能享受泡湯樂趣

2020-01-05 20:33

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24

梅山公園梅花燦爛綻放 大選結束剛好賞「梅」景

2020-01-06 13:11

國發會審過東環段可行性 北市捷運局：可望春節後辦綜規

2020-01-06 13:14

環狀線第1階段履勘 21項需改善

2020-01-06 00:24

選舉亂糟糟 金門2佛教團體辦點燈祈福

2020-01-05 19:33

八通關古道建新山屋 2年後啟用

2020-01-05 23:44

捷運景安站這路段機車退騎樓 14日起取締拖吊

2020-01-06 15:52

南橫梅山口-天池段 春節前通車

2020-01-05 23:37

汐止翻轉！推動大汐止經貿園區 規畫環河道路

2020-01-06 00:19

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

手作步道叫好 北市再增2條

2020-01-06 00:01

天空的微笑 台中市東勢區出現顛倒彩虹

2020-01-06 17:37

新竹自然工法示範區 台開雲夢山丘艾美酒店開工

2020-01-05 23:48

不只垃圾成山 桃還有鍋爐汙染

2020-01-05 23:44

影／「蔡政府欠退休警消一個公道」 退警台灣大道拉布條

2020-01-06 12:58

遭控違反利益迴避？ 何欣純今告莊子富違反選罷法

2020-01-05 19:21

馬英九陪林思銘車隊掃街 寫下「馬英九力挺」字句

2020-01-06 16:56

又是黑函？邱烽堯文宣提慶富案 江永昌忍無可忍將提告

2020-01-06 16:32

選前最後周日 高市副市長李四川陪葉壽山掃夜市

2020-01-05 22:21

寶來花賞溫泉公園 有SPA還能露營

2020-01-05 23:25

他當35年志工背後有洋蔥 幼時父死母病幸有家扶依靠

2020-01-05 19:26

秋冬遊補助 台東3.2億居冠

2020-01-05 22:55

黃石假日二手市集熄燈有望轉往淡水 中繼市場1月中動工

2020-01-05 20:05

鋼筋裸露、梁柱龜裂 新莊龍鳳段社區被畫定成危建

2020-01-06 14:32

李佳芬「新莊」拜票 稱讚「親切的地方」

2020-01-06 17:10

嘉義梅山公園梅花開 這兩周最美

2020-01-05 23:14

緬懷孫理蓮當年投入烏腳病 芥菜種會北門辦禮拜

2020-01-05 21:39

總被問「選上會好好留下來？」 賴品妤：是義務與責任

2020-01-06 16:23

解決馬祖就醫困境 綠委促設就醫轉診單一窗口

2020-01-06 12:34

蔡英文車隊掃街 碰上長達1公里眾神隊伍

2020-01-06 18:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top