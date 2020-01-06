野百合太陽花齊力挺台灣花鄭朝方 車隊掃街拉抬氣勢

距離投票日剩不到一周，民進黨新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方上緊發條全力衝刺，今天舉辦北埔、峨眉及竹東車隊掃街，由秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆、不分區立委候選人范雲三大咖陪同，拉抬勝選氣勢。

巧妙的是，雖然在不同的歷史時刻，但羅文嘉、林飛帆及范雲皆是出身「學運世代」，過去他們從不同角落用力發聲，在面對台灣歷史轉折的時刻，扮演領導角色成為台灣民主進程的先鋒，同樣在不同領域映照台灣文化發展而努力的鄭朝方，都是滋養台灣這塊土地民主的重要養分。

在2016年蔡英文總統競選專輯《台灣美樂地》人氣第一名的作品叫作《台灣花》，創作者正是鄭朝方，他不僅入圍過金曲獎，透過《台灣花》充分展現對台灣這片土地的熱愛。

秘書長羅文嘉表示，選戰倒數時刻，特別南下陪同鄭朝方車隊掃街，正是因為鄭朝方如他所作歌曲《台灣花》般，融合各族群元素，來串起對台灣土地的熱愛，因為他的真善美與認真專業，連其他政黨都公開力挺他，這不僅是跨世代的支持，更是不分黨派的全力支持他，在民主的過程，這是非常難能可貴的，也要呼籲大家在1月11日共同挺優秀的鄭朝方。

副秘書長林飛帆強調，過去學運不分世代，都是各時期的進步派在不同時間點為台灣主權和民主奮鬥，這次也懇請新竹縣的選民不分世代、不分黨派的全力支持鄭朝方，他是唯一能守護台灣民主與讓新竹更進步的力量，堅信他進入立法院，新竹絕對可以更不一樣。