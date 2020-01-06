馬英九陪林思銘車隊掃街 寫下「馬英九力挺」字句

「馬英九力挺！」前總統馬英九今天下午陪同新竹縣黨籍立委候選人林思銘車隊掃街，他先到服務處提筆在牆壁寫下「馬英九力挺」字句，並說林思銘擁有法律的專業，當過五屆縣議員，正是社會最需要的法治專家，懇託民眾把林思銘送入國會。

馬英九指出，民進黨總統學法、行政院長學法、內政法務都學法，但他們違法亂紀，更是行憲以來罕見。例如反滲透法，此法範圍廣闊、模糊，又沒有主管機關，到時候如何執行？實際上，就是把權力放在手上。

馬英九說，台大教授蘇宏達因為批評故宮南院設計不當，被警察約談，依據社會秩序維護法63條，說是散佈謠言、影響社會安寧，這影響的鬼？完全傷害人民的言論自由。我們需要主持正義的律師進入立法院來大聲疾呼，制止這種違法亂紀的行為。

他說，總統在助選時提到這4年主權沒有退讓一步，但她任內邦交國就斷交7國，導致主權受傷，更是最會斷交的總統。

林思銘表示，他進入國會將會立好法、修惡法，把不符合人民需求與期待的，包含一例一休、年金改革、黨產條例、反滲透法等，民主倒退的部分，他會好好加以修改，讓台灣、中華民國真正走向民主憲政的國家，實現民主自由。