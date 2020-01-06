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竹市攤商每周三提供愛心食材 讓長輩吃得營養又健康

2020-01-06 14:10聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市政府與新竹農產運銷公司合作，自106年起在本市果菜批發市場成立愛心食材平台...
新竹市政府與新竹農產運銷公司合作，自106年起在本市果菜批發市場成立愛心食材平台，迄今已發放132次，累計發放4萬7千520公斤食材。圖／新竹市府社會處提供
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新竹市政府與新竹農產運銷股份有限公司合作，自106年起在果菜批發市場成立愛心食材平台，每周三上午固定媒合愛心攤商提供愛心食材，提供給新竹市有共餐食堂的單位，讓共餐的長輩享用新鮮蔬果，迄今已發放132次，累計發放4萬7千520公斤食材。

社會處長李季縈表示，愛心食材平台由攤商捐贈新鮮的蔬果及肉品，竹市共餐食堂志工在每周三早上前往果菜批發市場的分享平台，領取愛心食材，再由共餐志工烹調製作成餐食，提供社區長輩、經濟弱勢老人及身心障礙者享用。目前共有27個共餐食堂領取，而捐贈的品項除了蔬果攤商提供蔬果外，近期也有肉類攤商提供雞肉及鴨肉等，讓每次領取食材的社區志工們都驚喜連連，也替長輩感謝攤商們的愛心。

蔬果商吳玖郎表示，在市場賣菜30多年了，自106年時得知市府有提供平台就立刻響應，每周三都會主動把新鮮的蔬菜拿到愛心食材平台，希望能拋磚引玉，讓更多人一同加入捐贈的行列，讓長輩或弱勢民眾有更好的餐食營養。

新竹市福祿壽長青協會志工曾雪琴說，每次領取愛心食材時都很驚喜，市場的攤商很有愛心，市府也很用心在照顧社區長輩，每個月都有這麼豐富的蔬果及肉類，既可以讓餐桌上的飯菜變的更加豐富多元，也讓來共餐的長輩、送餐的弱勢老人吃的開心又健康。參加共餐的黃奶奶到據點用餐好幾年了，她每天中午最期待排隊享用午餐，得知午餐來自市場攤商滿滿的愛心時，高興表示，會把食材吃光光，不浪費攤商們的愛心。

新竹市政府與新竹農產運銷公司合作，自106年起在本市果菜批發市場成立愛心食材平台...
新竹市政府與新竹農產運銷公司合作，自106年起在本市果菜批發市場成立愛心食材平台，迄今已發放132次，累計發放4萬7千520公斤食材。圖／新竹市府社會處提供
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新竹市政府與新竹農產運銷公司合作，自106年起在本市果菜批發市場成立愛心食材平台...
新竹市政府與新竹農產運銷公司合作，自106年起在本市果菜批發市場成立愛心食材平台，迄今已發放132次，累計發放4萬7千520公斤食材。圖／新竹市府社會處提供
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