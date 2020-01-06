竹市投票人數34萬人 選票今天可全部印製完畢

新竹市選舉委員會主任委員陳章賢及選監小組召集人黃錦能今天偕同總幹事賴榮光等選務人員，前往選票印製中心視察印製作業與慰勞辛勤工作人員，選委會表示，上午視察時全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉票已全數印製完成，正在印製總統副總統選舉票中，預計今天下午竹市所有選舉票均可全數印製完畢。

根據選委會資訊，新竹市投開票所共344處，竹市總統副總統選舉人數合計34萬5345人(選票張數)，選票為淺粉紅色；全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人數合計34萬5396人(選票張數)，選票為白色；區域立法委員選舉人數合計34萬854人(選票張數)，選票為淺黃色；平地原住民立法委員選舉人數合計1398人(選票張數)，選票為淺藍色；山地原住民立法委員選舉人數合計1344人(選票張數)，選票為淺綠色。