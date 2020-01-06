經國大橋新規劃增設2匝道 竹縣提解方獲中央善意回應

為疏解竹北通往竹科上班主要通勤廊帶─經國大橋的交通壅塞，新竹縣政府端出智慧交通管理，縮短車輛旅行時間，近期更在南、北兩向新規劃兩處匝道，分流通往新竹市及高鐵方向的車流，希望著藉虛、實整合來改善交通。新竹縣長楊文科日前向內部長徐國勇提出「經國大橋交通改善計畫」，獲得善意回應，徐國勇當場允諾650萬可行性評估費用將由中央買單。

新竹縣府工務處表示，規劃中的「經國大橋交通改善計畫」，北向匝道(往東接興隆路)匝道：是由經國橋北向闢建往東匝道，跨頭前溪堤防後，銜接至興隆路。可將往高鐵方向之車流導向，避免下至平面車道再右轉，應可有效紓解部分車流。

南向匝道(往西接台68線)匝道： 自強南路往南方向，利用道路西側空間及經國橋西側，佈設南向匝道(汽車專用道)，銜接至台68線，可使經國橋上汽車往右、機車直行之衝突降低，緩解南向往新竹市之車流。

工務處評估，經國大橋是銜接竹北、新竹市區及科學園區的主要路廊，透過周邊交通網絡可通往新竹縣政府、高鐵車站、新竹市區及竹科園區等重要聚點，道路功能重要。由於交通量龐大、 機、汽車交織，加上受到台68線匝道車流影響，交通壅塞情形嚴重。