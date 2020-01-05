謝龍介比較場子的熱情度 綠營50分藍營90分

蔡英文台南競選總部今天舉辦10萬人造勢大會，因為許多支持者都是坐遊覽車而來，部分民眾在活動還沒結束前就整隊離開，也出現動員方式的缺點。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，和韓國瑜的場子相較，民眾熱情度差很大，綠營50分，藍營90分。

在南紡購物中心對面原平實營區舉辦的這場造勢會，被認為是賴清德奮力一搏的家鄉保衛戰，希望帶起氣勢和信心，衝得票率第一與6席全上。也因為喊出歷年來最大的造勢會，因此各區後援會大動員，附近空地停滿遊覽車。

韓國瑜的場子都是支持者揪團而來，因此即使活動結束，還捨不得離開；反觀動員的場子，常會面臨因交通等考量，活動還沒結束，必須先依序離開的情形，造成台上還在講話，台下已走了大半的情形。當然，絕大多數自行而來的支持者，會留到最後才離開。

今天綠營在台南的造勢活動，到了最後也出現這一現象。謝龍介說，從熱情度來看，韓的場子是90分，蔡英文的場子50分。