謝龍介比較場子的熱情度 綠營50分藍營90分
蔡英文台南競選總部今天舉辦10萬人造勢大會，因為許多支持者都是坐遊覽車而來，部分民眾在活動還沒結束前就整隊離開，也出現動員方式的缺點。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，和韓國瑜的場子相較，民眾熱情度差很大，綠營50分，藍營90分。
在南紡購物中心對面原平實營區舉辦的這場造勢會，被認為是賴清德奮力一搏的家鄉保衛戰，希望帶起氣勢和信心，衝得票率第一與6席全上。也因為喊出歷年來最大的造勢會，因此各區後援會大動員，附近空地停滿遊覽車。
韓國瑜的場子都是支持者揪團而來，因此即使活動結束，還捨不得離開；反觀動員的場子，常會面臨因交通等考量，活動還沒結束，必須先依序離開的情形，造成台上還在講話，台下已走了大半的情形。當然，絕大多數自行而來的支持者，會留到最後才離開。
今天綠營在台南的造勢活動，到了最後也出現這一現象。謝龍介說，從熱情度來看，韓的場子是90分，蔡英文的場子50分。
今天民進黨在台南的造勢活動，林飛帆與桃園市長張文燦，都對準年輕人，呼喚年輕人回鄉投票。謝龍介說，民進黨去年九合一選舉幾乎要崩盤，只因為發生香港反送中事件，蔡英文撿到槍；並且不斷以反送中事件扭曲國民黨的兩岸政策，製造亡國感，影響年輕人，進而拉取年輕人選票。離投票日僅6天，就看未來變化了。
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