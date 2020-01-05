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台商盼政黨政治 李佳芬：卻憂心民進黨要消滅他的國家

2020-01-05 23:23聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬今日晚間前往桃園龍潭為第五選區立委候選人呂玉玲輔選，李佳芬感慨地表示，造訪各地，很多過去支持民進黨的台商告訴她，希望看到中華民國可以有健康的兩黨政治，能夠有兩黨制衡，讓老百姓保有最大的權利，他們說回頭一看曾經支持的民進黨怎麼要消滅他的國家，自己的中華民國快不見了。

李佳芬說，這幾個月先生比較忙，在台灣各地拜票傾聽，希望他出去外面看看僑胞，各位鄉親知道嗎，東南亞現在每一個，現在每一個國家，柬埔寨 越南 菲律賓，每一年的經濟都是6趴成長。

以為東南亞比我們落後，到了越南台商告訴她，政府如果再不認真，十年後就會被越南趕過，去菲律賓有台商告訴她，還好自己的孩子沒有在台灣就學，她心理非常訝異，張著大眼看那位台商，他說看台灣整個教育制度毫無倫理，他受不了。

李佳芬聽了非常感慨，表示那麼多的台商去海外開工廠，他們不是不愛台商，很多台商當時是支持民進黨的，他們告訴她希望看到中華民國可以有健康的兩黨政治，能夠有兩黨制衡，讓老百姓保有最大的權利，他們說回頭一看曾經支持的民進黨怎麼要消滅她的國家，自己的中華民國快不見了。

李佳芬也說，當她走到美國時，很多台商你只要喊出中華民國，他們的眼淚當場掉下來了，在紐約1千多人，在華府700多人，他們都說華府幾乎所有的僑胞都站出來了，都不用做什麼廣告一夕之間人都匯集了，跑遍了所有國家都一樣，每一個國家都在為自己的經濟努力，每一個國家都在為自己的老百姓 人民 下一代謀求最大的福利，我們的國家呢。

不知道為什麼有一些人會認為中華民國的存在是一個沒有必要性的，海外幾千萬華僑跟台灣緊緊相依的那條臍帶就是中華民國，就是中華文化，就是禮義廉恥四維八德，我們都把它都掉了，結果別人要把它撿回去，我們才是正統，千萬不能妄自菲薄。

李佳芬表示，很多過去支持民進黨的台商告訴她，希望看到中華民國可以有健康的兩黨政治...
李佳芬表示，很多過去支持民進黨的台商告訴她，希望看到中華民國可以有健康的兩黨政治，能夠有兩黨制衡，讓老百姓保有最大的權利，他們說回頭一看曾經支持的民進黨怎麼要消滅他的國家，自己的中華民國快不見了。記者高宇震／攝影
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李佳芬表示，很多過去支持民進黨的台商告訴她，希望看到中華民國可以有健康的兩黨政治...
李佳芬表示，很多過去支持民進黨的台商告訴她，希望看到中華民國可以有健康的兩黨政治，能夠有兩黨制衡，讓老百姓保有最大的權利，他們說回頭一看曾經支持的民進黨怎麼要消滅他的國家，自己的中華民國快不見了。記者高宇震／攝影
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台商中華民國李佳芬

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