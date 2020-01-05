長輩揪遊新竹動物園 找兒時記憶

長輩團相揪來新竹市立動物園遊玩，重溫兒時記憶。 圖／新竹市府提供 分享 facebook

新竹市立動物園一周前熱鬧開幕，除了親子潮，銀髮族也來捧場，有高齡80歲的夫妻檔；也有71歲兒子帶高齡96歲母親重溫兒時親子記憶。80歲何先生因喜歡動物，從粉絲變成志工，他說「年輕人尋找快樂和探險，我們老一代的人，是來尋找記憶」。

「大象門還在嗎？」、「河馬還在哪裡？」80多歲陳先生挽著太太的手，佇足在河馬樂樂的家，陳先生說，住在新竹市東區，每年平均來訪2到3次，尤其年輕時在大象門前拍過很多照，至今對河馬、大象、老虎、鴨子等印象深刻；陳太太說，新園區的設計很不錯，來這裡散步也像在逛森林樂園一樣舒適。

71歲劉先生帶著今年滿96歲的媽媽到動物園散心，牽著高齡母親緩緩走在高草疏林區旁的通道、介紹寬闊草原上的伊蘭羚羊，然後帶母親到後方座椅休憩，「小時候媽媽常帶我來，現在換我牽她來走走」，對動物園印象最深刻的就是養過大象，出來散散步就足以讓一家人非常開心。

動物園志工何老師年近80，教職退休後擔任志工，至今十餘年，他說，讀書時常來新竹市立動物園，談戀愛時帶女朋友來，後來女朋友成為另一半，結婚後帶孩子來，動物園是他們一家三代最美好的回憶。

何老師說，除了懷念大象、長頸鹿與尼羅鱷，也對還在園內生活的孟加拉虎兄弟和馬來猴印象深刻，尤其馬來猴已建立起族群關係，小小的組織裡不只有領袖猴王、長幼有序，休閒時也會相互理毛表達感情，是生態教育最好的範本。