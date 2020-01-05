偏鄉兒逆風行 尖石國中邱佳豪努力求學獲靈鷲山普仁獎

第17屆靈鷲山普仁獎新竹區頒獎典禮，今天在竹北體育場舉行，表揚24位品德優良的國中小學生，其中新竹縣尖石國中二年生邱佳豪從小跟著年邁寡居多病的外婆住，住在出入不易的偏遠山區，上下學路程非常遙遠，清晨5點半就得到候車站等車，但他積極求學且品學兼優，雖然環境困厄，卻從未怨天尤人，曾連續2年獲得竹縣推薦參加全國總統教育獎，今天獲得靈鷲山普仁獎。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，美好的品德帶來尊貴美好的生命，以「關心、愛 心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念創立普仁獎。

新竹共修處執事妙慧法師表示，2003年至今已鼓勵7727個孩子，在艱困環境中，依然保有美好品德、樂觀向上不因環境困頓而滅失光芒，持續以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，閃耀自己也照亮別人。

今年新竹區普仁獎從34位孩子中，再選出24位接受頒獎，並推荐邱佳豪參加全國普仁獎選拔，孩子們上台感謝靈鷲山舉辦普仁獎選拔，得到這筆獎學金可以用來改善家計，他們會更努力用功讀書，做個有用的人。

尖石國中二年級的邱佳豪，來自隔代教養家庭，父母早年離異，母親把他交給外婆撫養後失聯，外婆71歲了，身體不好，經濟來源都是靠低收入戶補助跟老人津貼維持。邱佳豪常幫外婆整理家裡，非常孝順，也常照顧弟弟。

推薦他的老師吳志恭說，邱佳豪品學兼優，雖然環境困厄，但從未怨天尤人，曾經連續2年獲得新竹縣推薦參加全國總統教育獎，很有愛心的他喜歡小動物，會存下零用錢購買動物昆蟲書籍，喜歡觀看動物星球、台灣生態部落節目，是同學眼中保育生命的典範。