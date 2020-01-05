偏鄉兒逆風行 尖石國中邱佳豪努力求學獲靈鷲山普仁獎
第17屆靈鷲山普仁獎新竹區頒獎典禮，今天在竹北體育場舉行，表揚24位品德優良的國中小學生，其中新竹縣尖石國中二年生邱佳豪從小跟著年邁寡居多病的外婆住，住在出入不易的偏遠山區，上下學路程非常遙遠，清晨5點半就得到候車站等車，但他積極求學且品學兼優，雖然環境困厄，卻從未怨天尤人，曾連續2年獲得竹縣推薦參加全國總統教育獎，今天獲得靈鷲山普仁獎。
普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，美好的品德帶來尊貴美好的生命，以「關心、愛 心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念創立普仁獎。
新竹共修處執事妙慧法師表示，2003年至今已鼓勵7727個孩子，在艱困環境中，依然保有美好品德、樂觀向上不因環境困頓而滅失光芒，持續以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，閃耀自己也照亮別人。
今年新竹區普仁獎從34位孩子中，再選出24位接受頒獎，並推荐邱佳豪參加全國普仁獎選拔，孩子們上台感謝靈鷲山舉辦普仁獎選拔，得到這筆獎學金可以用來改善家計，他們會更努力用功讀書，做個有用的人。
尖石國中二年級的邱佳豪，來自隔代教養家庭，父母早年離異，母親把他交給外婆撫養後失聯，外婆71歲了，身體不好，經濟來源都是靠低收入戶補助跟老人津貼維持。邱佳豪常幫外婆整理家裡，非常孝順，也常照顧弟弟。
推薦他的老師吳志恭說，邱佳豪品學兼優，雖然環境困厄，但從未怨天尤人，曾經連續2年獲得新竹縣推薦參加全國總統教育獎，很有愛心的他喜歡小動物，會存下零用錢購買動物昆蟲書籍，喜歡觀看動物星球、台灣生態部落節目，是同學眼中保育生命的典範。
靈鷲山新竹區普仁推廣委員會會長高傳鑑特別感謝這次協助新竹普仁獎頒獎的所有志工和師兄師姐，家訪34位參選同學，有些孩子住的地方較為偏遠，需要拔山涉水，評選過程辛苦，但是家訪志工都拿出服務奉獻的熱忱完成使命，他非常感恩大家的付出，期盼社會更多愛心人士一起加入，延續對生命的關懷， 讓這份愛與感動永續傳揚下去。
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