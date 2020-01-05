最後衝刺！ 鄭麗君陪周江杰鄭朝方掃街懇託送入國會

文化部部長鄭麗君今天到新竹縣，分別與黨籍立委參選人周江杰、鄭朝方掃街拜票，不少攤商熱烈回應、民眾搶著拍照，還有特別送上青蒜、白蘿蔔、包子和粽子等祝福勝選，周江杰更不忘握手空檔時和部長請益各項文化政策。鄭朝方也與部長分享市場美學與人生哲學。

周江杰今天由鄭麗君陪同到湖口市場，選前最後衝刺，持續勤跑基層。鄭麗君表示，周江杰是民進黨優秀民代、有理想與願景，能替國會注入新生命力，歷練充分。周也長期關注文化、創意、生活及環境等各方面成果，非常傑出。今年選戰，除了是守衛台灣抵禦中國滲透、併吞的「護國保台」決戰外，將決定過去4年的改革能否延續。因此，非常需要周江杰能進入國會，替台灣的民主、進步力量增加席次。

周江杰說，參選以來，自己騎著一台腳踏車，踩遍了選區內每一個鄉鎮，充分瞭解基層的社區發展問題，最後幾日衝刺，持續勤跑基層、掃街拜票第一線的接觸選民爭取選票。假如能當選，他希望能以環境永續、社會正義的思維，開創出地方新的發展、治理模式，把新竹縣打造成一個宜居的所在。

緊接著鄭麗君陪同鄭朝方赴竹北第一市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱烈歡迎，民眾高喊「鄭朝方凍蒜!」、「鄭朝方加油!」鄭朝方掃市場時隨口對文化部長鄭麗君說出：「市場是食譜是文學，也是美學、史學和人生哲學。」，鄭麗君一聽瞪大眼睛說：「你現在掃市場要跟我聊文化、文學嗎?」引起陪同掃街的競選志工團哈哈大笑。

鄭朝方表示，市場其實是涵融百種生活文化的薈萃之地，而所賣食材不僅是滿足生理需求，而是展現一個地區的文化豐富性。把市場文化細細梳理可以發現這堆疊地方的情感跟記憶，像是店面的歷史傳承、家庭的溫暖記憶、人與人的溝通交流，串起市場文化的生活故事，所以旅人都說想了解當地文化，最適合的方式就是走訪傳統市集，因為市場存有最深的文化力。