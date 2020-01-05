台開新埔雲夢山丘「艾美溫泉花園酒店」今動土開工

台開新埔雲夢山丘溫泉生醫養生村中的艾美溫泉花園酒店今天舉行動土開工典禮，建坪9400坪，房間數186間，預計2到3年完工。雲夢山丘總面積28公頃，已完成自然工法、花園、農園等開發種植，與溫泉酒店養生村的完整規畫；共可分為五大場域，分別是11.8公頃四季花園、10.8公頃荷蘭村與農園、5.4公頃的「艾美溫泉花園酒店」與溫泉養生村等。

今天動土典禮邀請到新竹縣長楊文科位前縣長邱鏡淳、范政宗、麗明營造董事長吳春山等人參與。台開集團董事長邱復生表示，11年前來園區一片芒草，經過多年開墾耕耘，感謝現任新竹縣長與前兩任縣長等大力協助幫忙，發揮愚公移山轉成愚公「補」山精神，以世界標準建築打造雲夢山丘同時保有客家文化，以前老祖宗時代是種茶葉與橘子，下一代則是生醫世代，剛好新竹關西新埔也是長壽鄉，將可發展生醫養生產業。

邱復生說，附近村民用小時學習的磊石工法，邊坡採鵝卵磊石駁坎做好水土保持，園區磊石駁坎總長度超過10公里，讓他很感動。

新竹縣長楊文科表示，一到雲夢山丘這個好地方，就感覺很舒暢，一年四季鳥語花香，是絕佳風水地，且請東西方建築大師共同打造，5.4公頃中的艾美溫泉花園酒店與酒店式公寓，更是精華中的精華，期能完工後，也大幅增加新竹縣政府的稅收。

「雲夢山丘」歷時多年規畫施作，自2009年開始著手開發，以花、鳥、生態、溫泉為主題之最佳身心靈養生村，總面積28公頃。結合東西方頂尖國際建築大師團隊共同打造，在建築設計方面有全球知名的丹麥BIG、日本隈研吾、英國GBA(Gianni Botsford) 、Mole、日本西田司OnDesign與台灣RJW吳瑞榮建築師等。