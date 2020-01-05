竹縣揮毫贈春聯、職訓展 楊文科：兌現勞工權益保障
歲末迎春，新竹縣總工會今天在竹縣工商大樓舉辦新竹縣109年開春慶好年揮毫贈春聯活動，免費索取春聯、贈送紅包袋及新竹美食，會中並展示總工會108年度職訓成果。新竹縣長楊文科表示，勞工朋友的權益是縣府心中最重視的那一塊，過去一年來，他所提出的154項政見中，已經完成54項，其中在「勞工權益保障」方面，在一年的時間，更完成了10項政見承諾。
今天翠竹書畫學會的書法家現場揮毫贈春聯，楊文科也共襄盛舉，他和勞工處長唐維德、總工會理事長陳福俊及校長賴煥琳等人，開筆寫下「臘梅遞春信，金鼠報佳音」，知名書法家林勇忠、黎元吉、曾壽麟、彭源正、宋兆賢、鄒正府、劉昌盛、劉天耀、姜信淇、曾文正、陳秀珍等人也一同揮毫，贈春聯給民眾，現場湧入大批索取春聯的民眾，氣氛喜氣洋洋。
唐維德表示，政府為激發勞工自主學習，加強專業知識或技能，提高職場競爭力，結合民間訓練單位辦理多元化實務導向訓練課程，補助參訓勞工80％至100％訓練費用，每人3年內最高補助7萬元。10項政見中，除加強勞工各項教育輔導外，民眾最關心的就是當選縣級模範勞工的獎勵金，縣長也做到了每人發6000元獎勵金，感謝這些在基層努力的模範勞工，給予表揚鼓勵。
「勞工權益保障」方面包括縣級模範勞工，每人發6000元獎勵金。培訓勞工專業證照。輔導民眾培養第二專長。鼓勵雇主提供員工哺（集）乳室與托兒設施措施。成立職安專業人員輔導團。鼓勵非法定進用身心障礙之企業，提出人力需求計畫，設置媒合平台，進用身障人士依人數給予人事經費補助。設立勞工權益基金，協助勞工進行訴訟及生活扶助。加強勞資調解人員專業技能訓練。加強深化事業單位防止就業歧視及友善職場環境。增加就業徵才媒合場次。
今日展示的職訓成果內容為新竹縣總工會108年勞工自主學習計畫-拼布手作班職訓成果，當天並辦理手作學員回娘家活動及現場展售。新竹縣總工會表示，為幫助勞工提升專業及多工技能及培養第二專長，於民國95年起接受TTQS輔導及積極爭取參與勞動部勞動力發展署桃竹苖分署的提升勞工自主學習計畫，歷年來開辦有拼布手作、服飾製作、彩繪用品、內部講師、日語、電腦商用文書、數位攝影、生活法律班等70多班，積極協助勞工提升專業技能，增強就業能力。
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