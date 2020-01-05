竹縣揮毫贈春聯、職訓展 楊文科：兌現勞工權益保障

歲末迎春，新竹縣總工會今天在竹縣工商大樓舉辦新竹縣109年開春慶好年揮毫贈春聯活動，免費索取春聯、贈送紅包袋及新竹美食，會中並展示總工會108年度職訓成果。新竹縣長楊文科表示，勞工朋友的權益是縣府心中最重視的那一塊，過去一年來，他所提出的154項政見中，已經完成54項，其中在「勞工權益保障」方面，在一年的時間，更完成了10項政見承諾。

今天翠竹書畫學會的書法家現場揮毫贈春聯，楊文科也共襄盛舉，他和勞工處長唐維德、總工會理事長陳福俊及校長賴煥琳等人，開筆寫下「臘梅遞春信，金鼠報佳音」，知名書法家林勇忠、黎元吉、曾壽麟、彭源正、宋兆賢、鄒正府、劉昌盛、劉天耀、姜信淇、曾文正、陳秀珍等人也一同揮毫，贈春聯給民眾，現場湧入大批索取春聯的民眾，氣氛喜氣洋洋。

唐維德表示，政府為激發勞工自主學習，加強專業知識或技能，提高職場競爭力，結合民間訓練單位辦理多元化實務導向訓練課程，補助參訓勞工80％至100％訓練費用，每人3年內最高補助7萬元。10項政見中，除加強勞工各項教育輔導外，民眾最關心的就是當選縣級模範勞工的獎勵金，縣長也做到了每人發6000元獎勵金，感謝這些在基層努力的模範勞工，給予表揚鼓勵。

「勞工權益保障」方面包括縣級模範勞工，每人發6000元獎勵金。培訓勞工專業證照。輔導民眾培養第二專長。鼓勵雇主提供員工哺（集）乳室與托兒設施措施。成立職安專業人員輔導團。鼓勵非法定進用身心障礙之企業，提出人力需求計畫，設置媒合平台，進用身障人士依人數給予人事經費補助。設立勞工權益基金，協助勞工進行訴訟及生活扶助。加強勞資調解人員專業技能訓練。加強深化事業單位防止就業歧視及友善職場環境。增加就業徵才媒合場次。