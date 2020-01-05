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逆境中靈魂自由 靈鷲山普仁獎生：腳沒力氣 還有手啊

2020-01-05 14:31聯合報 記者鄭國樑／即時報導

靈鷲山普仁獎桃園區今天頒獎，心道法師創辦普仁獎自2003年來，共鼓勵共鼓勵7727個陋室裡的孩子迎向陽光，目的不是濟貧，而是希望孩子不要因為環境的困頓而滅失光芒，持續以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，成為散播愛的希望種子，更是閃耀自己也照亮別人的「普仁小太陽」。

今年發掘531位德智體群，品德優良的孩子，115位國中、國小學生入圍，95人脫穎而出，並有大成國小楊翎琳、龍潭國小魏維明、田心國小盧靖紋、龜山國中吳宥達、大成國中葉子霓5人榮獲推薦參選全國普仁獎。

龜山國中二年級吳宥達獲推薦參選全國普仁獎，他4歲時父親過世，越南籍的母親不識中文，平時在工廠打工，薪水微薄。宥達堅強獨立，在家陪伴及照顧哥哥，煮飯、洗衣、打掃一手包辦，課業上卻從不耽誤，上課專心聽講，下課虛心求教，利用時間複習功課。

吳宥達國中一年級連6次段考第一名，還擔任班上幹部、數學、理化小老師，參加各項競賽成績優異，曾榮獲桃竹區英文單字大賽第二名、全校國語文競賽第二名、參加奧林匹亞數學競賽也有佳績。在家人及師長眼中，是懂事惜福、體貼母親辛勞的好孩子，雖然身處逆境，沒有放棄自己的人生樂觀上進，勇敢面對一切。

另一位獲推薦參選全國普仁獎是田心國小五年級盧靖紋，她天生左手發育不健全，造成生活及學習上的不便。但樂觀的她，不因如此而提出特殊待遇，在學校，不管是打掃、運動會接力練習，都積極嘗試不退縮，在家裡，吸地、折衣一點也難不倒她。

盧靖紋不因身體上的殘缺而影響學習態度，還常常會秀出他最可愛的「小左手」。她課業表現相當優異，英文更是她的強項，常常拿到奬狀及奬牌，個性勇敢堅強積極樂觀，待人很有禮貌，是父母親的小天使。

大溪田心國小6年5班簡冠禾罹患裘馨氏肌肉萎縮症，這次雖未獲得全國參選機會，卻是自由飛翔的靈魂，很會畫畫，學校小樹苗教室旁邊的無障礙廁所改建，外牆面有個大大的空間要做彩繪，老師們第一個想到的就是冠禾的畫。

簡冠禾的作品畫面生動且色彩豐富，充滿構圖的樂趣，還有著漫出畫面的生命力，讓看到的人都會忍不住揚起嘴角，跟著畫面去旅行，但裘馨氏肌肉失養症讓他逐漸失去自由行動的力氣，原本應是好動、愛玩的年紀，病痛卻將冠禾侷限在輪椅上，家人的愛、師長同學的鼓勵，讓冠禾開啟了不一樣的人生。

「腳沒力氣，還有手啊」，這樣的想法支持著冠禾持續努力的創作，總是感恩的說，自己比起很多人要幸運多了，因為身邊有很多愛著他們的人，冠禾希望透過自己的畫筆及經歷，讓更多人明瞭「只要永遠不放棄希望，人生還有不同的可能。」這也是身為冠禾的師長們，最殷切的期望。

吳宥達國中一年級連6次段考第一名。圖／靈鷲山慈善基金會提供
吳宥達國中一年級連6次段考第一名。圖／靈鷲山慈善基金會提供
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靈鷲山普仁獎17年來，共鼓勵7727個陋室裡的孩子迎向陽光。記者鄭國樑／攝影
靈鷲山普仁獎17年來，共鼓勵7727個陋室裡的孩子迎向陽光。記者鄭國樑／攝影
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大溪田心國小6年5班簡冠禾罹患裘馨氏肌肉萎縮症，這次雖未獲得全國參選機會，卻是自...
大溪田心國小6年5班簡冠禾罹患裘馨氏肌肉萎縮症，這次雖未獲得全國參選機會，卻是自由飛翔的靈魂，很會畫畫。記者鄭國樑／攝影
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盧靖紋不因身體上的殘缺而影響學習態度，還常常會秀出他最可愛的「小左手」。圖／靈鷲...
盧靖紋不因身體上的殘缺而影響學習態度，還常常會秀出他最可愛的「小左手」。圖／靈鷲山慈善基金會提供
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