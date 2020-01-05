普仁獎桃園95學生受惠 心道法師：正向力量翻轉生命

靈鷲山慈善基金會、桃園區護法會、扶輪社、家長會長協會等團體今天在桃園高中舉辦靈鷲山「普仁獎」頒獎。創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，美好的品德，帶來尊貴美好的生命，普仁獎2003年創辦目的不是濟貧，而是倡導品格德行，發掘更多品德優良的小朋友，希望透過社會溫暖、正向力量，翻轉孩子們的生命。

普仁獎是心道法師的願力，也是傳承，17年來，共鼓勵7727個陋室裡的孩子迎向陽光，他們家境清寒卻品德兼優，在困難環境中，努力不懈、奮發向上，仍保有正面、積極、樂觀、愛心、願力五德的生活態度，讓生命發光，實屬難得。

桃園市長鄭文燦出席頒獎典禮，表示每一位孩子在品格、學習或人生各階段的各種努力，只要是值得肯定的、足以作為其他同學表率的，都可以參與普仁獎學金評選肯定，這份獎學金不僅是助學金，更是一份榮耀，期望每一位獲獎的孩子，在未來學習與人生的旅途上，都能得到更大的祝福與鼓勵。

鄭文燦特別感謝參與贊助的功德主，肯定其啟發向善的價值。他說，教育的目的除了促進社會公平，也在激發每一個人的潛力，讓孩子不因家庭背景、經濟條件因而受到壓抑，將生命中本應有的潛質發光、發熱，相信孩子們因為這份善心與鼓勵，在未來的人生當中，將會有更好的成就。

今年在桃園講堂執事妙慧法師奔波關懷、桃園普仁推廣委員會主委呂朝福、副主委溫碧雲和志工嚴謹的評審、家訪，以及各區國中小校長、老師的推薦，發掘531位德智體群，品德優良的孩子，有115位國中、國小學生入圍，95人脫穎而出，並有大成國小楊翎琳、龍潭國小魏維明、田心國小盧靖紋、龜山國中吳宥達、大成國中葉子霓5人榮獲推薦參選全國普仁獎。鄭文燦、市議員蘇家明、陳美梅等人，都到現場為孩子們打氣和祝福。

桃園鳳凰扶輪社多位姊妹愛心滿滿也參與普仁奬的活動，該社團是益萊工業公司副董事長黃淑惠創社，迄今10年，創社社長及每一屆的社長都本著回饋社會，帶領社友姊妹們做社區服務、關懷弱勢族群、尢其在偏鄕小學的弱勢小朋友，鳳凰社更是長期的不斷給予關心資助，今年第十屆 社長呂青情、社會服務主委劉秋菊及姊妹們對弱勢家庭的小朋友更是關懷，在這寒冬年節裡，給孩子一點關懷， 讓他們溫暖在心頭。

世界華人工商婦女企管協會桃園市分會由創會長温碧雲率領世華姐妹們，一同護持普仁奬頒奬，温碧雲強調大家本著世華精神，心懷世界 回饋社會，用自己的做，給予需要的人。

溫碧雲說，多年來護持普仁獎，讓有資質的孩子，不因為經濟不好而錯過夢想道路，她帶領世華姐妹們投入育才計畫，一直以來秉持創會會長以身作則行公益，去年11月30日主辧桃園身障弱勢族群公益園遊會，受益單位頗多，影響更多人願意付出，對青青學子的關愛，更是不遺餘力，期望拋磚引玉，讓菁英婦女及更多有能力者ㄧ起投入社會公益，造福鄉梓讓愛往下紮根。

靈鷲山功德主總會總秘書長妙用法師表示，普仁獎眾緣匯集，眾志成城，是一股社會良善的力量，逆境是養分，恭喜和祝福逆境中成長的普仁小太陽，也感恩桃園市政府、善信大德、普仁推行委員會及家訪志工各方協助，擴大善舉到社會各角落。