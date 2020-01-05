「媒」日沒夜 六和高中與SOGO合作展出學生設計作品

六和高中多媒體設計科應屆畢業生畢業成果展，秉持讓設計走出校園與產學合作的理念，首度移師中壢SOGO百貨展出。六和高中校長林繼生表示，本次展覽主題為「媒」日沒夜，除了呼應「多媒體」的概念之外，也具體說明多媒科同學時常因創作而忙得日夜顛倒、「沒日沒夜」的生活。

本次畢業展摒除以往在一般場館舉辦的慣例，希望可以讓藝術融入生活，讓設計走入生活，所以特與SOGO百貨合作，真正達到「學習不能自外於生活」，「設計必須合乎實用」的理念。

林繼生說，在平面設計部分，學生連結生活情境，發揮創意奇想，有各式各樣充滿巧思的作品。「文具大亂鬥」是一款顛覆傳統文具形象的桌遊作品，以未來的科技讓文具具有生命力為主軸，在故事中以文具為主角，玩家可以透過蒐集文具配件，來強化文具的技能，讓玩家彼此競爭。「躲起來喝茶」是商品包裝設計實作，以茶葉的包裝行銷為主題，在忙碌的工作中，偷得半日閒躲起來細細品茶，放鬆身心舒緩壓力，躲起來喝茶的畫面，讓人會心一笑。「憶家」是立體書的創作，內容是希望離鄉在外打拚的遊子，可以回家看看父母，喚起大家要懂得珍惜身邊的親人。動態影像「蹺課計畫」，以愛幻想的高中生為主角，進行一場蹺課狂想計畫，抒發學生被課業綑綁的壓力，是一個具有可看性、創意性與切合學生生活情境的作品。

除了中壢SOGO百貨10樓的展覽之外，在SOGO百貨1到9樓另設有4個闖關站點，民眾可以根據多媒好闖關卡上的指引，到各樓層站點進行掃描，會得到AR擴增實境的圖樣，蒐集完圖樣至10樓特別活動廳展場，可兌換學生自製文創精美小禮品。