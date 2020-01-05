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苗栗（火旁）龍今年多1部「牽龍」 光環境來助陣

2020-01-05 07:38聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市公所搭配（火旁）龍活動規畫光環境，街頭景觀燈具，打造夜間多彩璀璨的節慶氛圍...
苗栗市公所搭配（火旁）龍活動規畫光環境，街頭景觀燈具，打造夜間多彩璀璨的節慶氛圍。記者范榮達／攝影
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元宵節苗栗重要客家民俗（火旁）龍系列活動2月1日至2月10日登場，今年首次納入牽龍步驟，成為（火旁）龍7部曲，今年主題「（火旁）旺龍城 多彩貓裏」，苗栗市公所規畫光環境，街頭「行運一條龍」、「光廊」等裝置，打造夜間多彩璀璨的節慶氛圍。

苗栗市公所指出，苗栗（火旁）龍原有6部曲，糊龍、點睛、迎龍、跈龍、（火旁）龍、化龍，根據客家民俗專家的考證，兩百年前來台的客家人會尋找山龍神而建立村庄，依附山龍神而生存，更獨創牽龍的科儀，讓龍神不只是客庄守護神，更是客家守護神，所以不只在廟宇，也在客家人祭祀祖先的廳堂看到祭祀龍神的香座，逐漸形成客家人獨特的龍神信仰。

此外，今年（火旁）龍特別安排「重現竹竿炮」表演，將鞭炮懸掛在竹竿上追龍進而（火旁）龍，重現民國40年代苗栗（火旁）龍的精彩與刺激，竹竿炮全套演出將於2月8日「（火旁）龍之夜」呈現。

苗栗（火旁）龍主題活動，包括2月1日上午9點在貓裏喵親子公園辦理「客家龍神壇」安座，2月2日上午在9點在苗栗市玉清宮前廣場，辦理「祥龍點睛、神龍祈福及貓裏客家龍競技」，2月7日晚上6點苗栗市區「民俗踩街」，重頭戲「（火旁）龍之夜」2月8日晚上6點在後龍溪河濱公園登場，2月10日晚上9點在苗栗市嘉盛五文昌廟「化龍返天」，相關活動訊息請上活動官網http://bang-long.com/，或臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/bombingdragon/查詢。

光環境也是今年（火旁）龍的亮點，中正路市區上空「行運一條龍」，及「市民廣場」延伸到市公所前的「光廊」都完成設置，南苗三角公園、苗栗火車站等地，還會有「飛龍在天」、「祥龍招財」、「老鼠娶親」等景觀燈具，預計1月17日完成布置。

苗栗市公所搭配（火旁）龍活動規畫光環境，街頭景觀燈具，打造夜間多彩璀璨的節慶氛圍...
苗栗市公所搭配（火旁）龍活動規畫光環境，街頭景觀燈具，打造夜間多彩璀璨的節慶氛圍。記者范榮達／攝影
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苗栗市公所搭配（火旁）龍活動規畫光環境，街頭景觀燈具，打造夜間多彩璀璨的節慶氛圍...
苗栗市公所搭配（火旁）龍活動規畫光環境，街頭景觀燈具，打造夜間多彩璀璨的節慶氛圍。記者范榮達／攝影
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苗栗市公所搭配（火旁）龍活動規畫光環境，街頭景觀燈具，打造夜間多彩璀璨的節慶氛圍。記者范榮達／攝影
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元宵節火車站親子

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