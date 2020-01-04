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影／古道「遶山花」 這群人蹲、趴、躺 紀錄花草節氣變化

2020-01-04 21:45聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊，除平日維護古道，這群熱血的古道志工們，紀錄古道周邊24節氣花草樣貌「遶山花」，楔隘古道紀錄1年半，現持續紀錄鳴鳳古道，為拍攝花草，大夥們屏氣凝神，拿起手機，或坐或趴，拍到忘我，日後規畫將拍攝紀錄整理出版，讓更多人認識古道周邊豐富生態樣貌。

苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊，主要任務古道維護清理、古道沿線學習資源調查紀錄，與推廣導覽。古道維護部分，每個月一次會到古道修路、刷青苔，修補棧道；古道沿線學習資源調查紀錄，夥伴們對植物有興趣，發展「遶山花」。

「遶山花」由古道志工隊隊員們找出「花主」負責，規畫上山拍攝時間，「花主」黃彩雲說，24節氣為主，每兩周就要到古道拍攝紀錄。「紀錄在地節氣的物候誌」苗栗社大主任戴文祥說，一年走同樣的路，觀察古道周邊花草變化，結果、開花，不同時期樣貌。

志工隊成員們歷時1年半紀錄楔隘古道周邊花草，現正進行鳴鳳古道周邊的花草。黃彩雲說，每次拍攝時，大家都屏氣凝神，擺出各種姿勢，眼神超專注，拍攝小草花，一陣風來就失焦「耐心等候每個時機」。

黃彩雲說，大家拍攝時，起初注意有沒有失焦，後來構思畫面，一開始拍特寫，後來才知道要拍整株，葉子也要拍進去，這樣才能辨識植物。每次拍完，舉辦「遶山花美拍賽」，挑選出認為最美照片放在臉書社團票選，前三名會有精緻小禮物。

古道志工何瑞霞說，「從不認識花草到認識花草」，拍到不認識回去就會查找資料，拍攝花草「很療癒」忘記煩憂。黃彩雲說，24節氣紀錄古道周邊花草，拍了很多會想要認識，會想要知道什麼時候開花、結果，自然就會想要去造訪它們。

古道志工們紀錄鳴鳳古道周邊，不同節氣時花草的生長樣貌，這是去年12月大雪，拍攝的...
古道志工們紀錄鳴鳳古道周邊，不同節氣時花草的生長樣貌，這是去年12月大雪，拍攝的火炭母草。圖／古道志工隊提供
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古道志工們為了拍攝紀錄古道周邊花草，古道志工們以蹲、跪、趴或躺方式拍攝，有民眾經...
古道志工們為了拍攝紀錄古道周邊花草，古道志工們以蹲、跪、趴或躺方式拍攝，有民眾經過以為「你們在校外教學嗎？」記者劉星君／攝影
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古道志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我，就是要拍出滿意的花草。記者...
古道志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我，就是要拍出滿意的花草。記者劉星君／攝影
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古道志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我，就是要拍出滿意的花草。記者...
古道志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我，就是要拍出滿意的花草。記者劉星君／攝影
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古道志工們紀錄鳴鳳古道周邊，不同節氣時花草的生長樣貌，這是去年12月大雪，拍攝的...
古道志工們紀錄鳴鳳古道周邊，不同節氣時花草的生長樣貌，這是去年12月大雪，拍攝的梅花。圖／古道志工隊提供
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苗栗社大的山城古道守護志工隊，除了平日維護古道外，這群熱血古道志工們，紀錄古道節...
苗栗社大的山城古道守護志工隊，除了平日維護古道外，這群熱血古道志工們，紀錄古道節氣花草「遶山花」。記者劉星君／攝影
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古道志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我，就是要拍出滿意的花草。記者...
古道志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我，就是要拍出滿意的花草。記者劉星君／攝影
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古道志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我，就是要拍出滿意的花草。記者...
古道志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我，就是要拍出滿意的花草。記者劉星君／攝影
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為了記錄不同節氣花草，志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我。記者劉星...
為了記錄不同節氣花草，志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我。記者劉星君／攝影
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為了記錄不同節氣花草，志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我。記者劉星...
為了記錄不同節氣花草，志工們屏氣凝神，拿著手機拍攝，或坐或趴，拍到忘我。記者劉星君／攝影
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苗栗縣社區大學

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