台中灰濛濛 林佳龍批「獵巫中火」 中市府：繼續改善

台中市今天空品不佳，籠罩在灰濛濛的霧霾中。交通部長林佳龍下午臉書發文，批評盧市府只顧著用「獵巫」手法把壓力轉嫁中火，訴諸「市長換人空氣換新」得逞後，要再騙選民「總統換人空氣換新」。

台中市新聞局長黃國瑋說，受大氣擴散條件影響，西半部空品都不佳，這是全國性議題；台中空品改善獲環保署肯定，去年PM2.5平均濃度為17.7微克，去年空品不良日也減少3成，但市府會繼續為改善空汙努力。

台中近日空品不佳，空氣灰濛濛一片，市區往東眺望原本可見群山環繞，現在連遠方的高架道路都消失。台中市長盧秀今早在臉書預警，受大氣擴散不佳影響致汙染累積，8日前整體西半部空品不良，呼籲做好準備。

前年因空汙問題連任失利的前市長林佳龍，今下午在臉書發出一張霧濛濛的台中市區照片，內容指出「這是今天早上台中的空氣品質，而中火今天有4部機組停機，其他機組也都降載。很顯然，改善空氣品質，不只是中火的課題」。

林佳龍批評，盧市府只顧著把壓力轉嫁中火，用中世紀的手段「獵巫」，繼訴求「市長換人，空氣換新」得逞之後，上任市長後再把責任推給中央；不僅為自己卸責，更企圖再騙選民「總統換人，空氣換新」。

林佳龍說，空汙不是政治議題，也不是獲取選舉利益的工具，政治口水無助於解決，他擔任市長時，盤點境內所有汙染源，針對固定、移動與逸散源逐一審視，提出86項因應對策。

林強調，他任內4年，台中的PM2.5年均值從2014年27微克，降到2018年的18.8微克，平均年降2.02微克，優於盧任2019年1.1微克。

台中市環保局表示，依環保署空品資訊，近日台灣西半部、尤其中南部位於背風側，受中央山脈阻擋，風速偏弱導致擴散條件差，空汙累積集中於整個台灣的西半部，從苗栗以南到高雄，10縣市空品都不佳。