打造城市景觀亮點 頭份竹南雙城慢行綠網工程動土　  

串聯苗栗縣頭份市中央路與竹南鎮環市路的「頭份竹南城市慢行綠網建置工程」今天在頭份公園一街舉行動土典禮，預定今年底完工，未來以中央路作為綠網系統中樞，由點連成線建構全面性綠色網絡，形塑苗北雙城的門戶意象。苗栗縣長徐耀昌指示如期如質完工，並積極爭取「金路獎」最高殊榮。營建署中工處長何志浩期許改造後新亮點，能成為全台公路最佳典範。

工務處指出，「漫步苗北雙城」頭份竹南城市慢行綠網建置工程，工區涵蓋頭份市中央路與竹南鎮環市路二、三段，由內政部營建署「提升道路品質計畫亮點型」補助，總經費3.4億元，其中營建署補助3億、縣府負擔4091萬，預計今年底完工。

工程顧問林煥堂簡報表示，這項工程將打造中央林蔭綠色軸帶，搭配街道景觀，串聯頭份竹南雙城綠色網絡，帶動整體都市發展，透過以人為本的思維，重新構築街道景觀，路口截角半徑縮減降低車速、無障礙坡道設置與安全庇護島等設計，以強化行人通行安全，另在人行道開展型的喬木與連續性綠帶改善景觀，排除現有行道樹樹型不佳與浮根問題。

工務處長古明弘說，改造工程還輔以街道的座椅、友善生活座椅等設施，配合節點空間的型塑，提升街道空間舒適性，營造整體都會區街道景觀；另於頭份中央路設置共同管溝，將管線下地串連可降低道路開挖頻率，迎合現代都市的規畫趨勢。清寧陸橋地下道增設自行車道並實體分隔，串連雙城的自行車道系統，打造低碳交通網絡。

縣長徐耀昌說，感謝立委徐志榮與陳超明在中央協助爭取經費，營建署對這項工程的大力支持，中央路在他鎮長任內即已闢建，是竹南、頭份交通要道，然原有的設計至今已出現不便或安全疑慮，加上商家有新需求，有必要重新改造形塑，植栽好的樹種綠美化、改善人行道及安全島，尤其採共同管溝淨化天際線，可提升交通服務及生活品質，並帶動雙城整體發展。

徐耀昌指示工務處並要求施工單位，施工期間嚴格監工，讓這項指標性工程如期如質今年底前完工，創造優質街道景觀環境，深化空間、營造友善的生活環境，用路人安全更有保障，相對促進地方觀光產業與區域繁榮。