桃市發展中路地區 爭取增設國2匝道

桃園市府擬延伸中平路並拓寬國際路，爭取在國道2號南桃園、大湳交流道間新設匝道。 圖／桃市交通局提供 分享 facebook

桃園市人口成長迅速，國道2號南桃園、大湳交流道早已不敷使用，市府交通局擬延伸中平路並拓寬國際路，並爭取在既有交流道中間新設匝道以利銜接，近期完成先期規畫。交通部次長黃玉霖昨與立委鄭寶清、高公局等單位現勘。交通部次長黃玉霖說，此案水到渠成，高公局也評估匝道可做大一點，迎合中路地區發展，未來可行性研究報告送到中央，交通部會盡最大力量協助。

市長鄭文燦昨也親自向桃園區居民說明，3年前原本規畫拓寬國際路並爭取國道2號新設匝道，但拓寬較不可行而停擺，目前構想延伸中平路銜接新匝道，匝道區位距南桃園交流道3.3公里、大湳交流道3.4公里，符合新增交流道設置要件，未來市府將配合鐵路地下化中路車站規畫整體開發區，讓聯絡車道至少有雙向4車道。

鄭寶清說，國道2號通車後，大湳、南桃園交流道面臨塞車瓶頸，民眾陳情不斷，與鄭文燦討論解決方案，市府規畫在2個交流道中間增設簡易匝道，匝道出入口初步設在台鐵地下化中路站附近，未來也會配合中路站整體開發計畫取得匝道用地。

黃玉霖說，桃園新興發展區面臨車輛進出交流道瓶頸，由於市府已有相關重畫開發計畫，相信土地取得不會有太大困難，工程面他也期許要預留未來發展，「匝道可以做大一點」，他對此案樂見其成，希望市府做好完整的可行性研究報告再送到交通部，中央會盡力協助。

趙興華表示，就現況而言，2個交流道中間並無機會增設交流道，但市府有企圖心要延伸中平路銜接匝道，他認為未來設簡易交流道「太簡易也不好」，請市府務必先依地方需求做好妥善規畫如交通量、用地區位等預估，高公局未來接手後將會著手規畫設計與環評等作業。