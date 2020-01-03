桃市府擬延伸中平路上國道2號 交通部政次：水到渠成

桃園市桃園區人口成長破45萬人，國道2號南桃園、大湳交流道不敷使用，市府交通局擬延伸中平路並拓寬國際路，並爭取在2處國道2號既有交流道中間新設匝道以利銜接，迎合中路地區未來開發需求，近期完成先期規畫案，立委鄭寶清今天邀交通部政次黃玉霖、高公局長趙興華與市長鄭文燦等人現勘，黃玉霖說，此案水到渠成，高公局也評估匝道可做大一點，請市府儘速將可行性研究報告送到中央，交通部會盡最大力量協助。

市府交通局今天下午在桃園區五里集會所進行簡報，多名鄉親到場關心新設匝道規畫內容，交通局指出，桃園區民眾往返國2主要利用南桃園、大湳交流道，但2處服務範圍未涵蓋到桃園區南區，目前規畫延伸中平路接往新設匝道，將可擴大國道服務範圍，也可分流進出南桃園、大湳交流道車流，尤其中路重劃區與未來中路整開區人口成長，都各超過2.6萬人。

市長鄭文燦也提到，3年前本規畫拓寬國際路並在國道2號新設匝道，但拓寬較不可行而暫停，市府初步構想改延伸中平路銜接國道2號新設匝道，該匝道區位距南桃園交流道3.3公里、大湳交流道3.4公里，符合新增交流道需距前後交流道2公里以上的基本條件，未來也將配合鐵路地下化中路車站一併規畫中路站整體開發區，讓聯絡車道至少有雙向4車道需求。

立委鄭寶清主辦會勘與簡報說明會，他說，國道2號通車後，大湳、南桃園交流道面臨塞車瓶頸，民眾陳情不斷，自己積極與鄭文燦討論解決方案，目前市府規畫在2個交流道中間增設簡易匝道，以整體開發區的中平路延伸段、國際路拓寬作為聯外車道，而匝道出入口會位在台鐵中路簡易站附近，未來也會配合中路站整體開發計畫取得匝道用地，感謝交通部次長與高公局長親自到場了解。

黃玉霖說，桃園新興發展區面臨進出問題，由於市府已有重劃計劃，相信土地取得不會面臨太大困難，工程面也希望要預留未來發展，「匝道可以做大一點」，他樂見其成，希望市府做好完整的可行性報告再送到交通部，中央會盡力協助。