草莓季來臨！桃園觀音新增上千坪智慧溫室草苺園

每年12至4月正值草莓季，林家古厝在觀音蓮花園休閒農業區經營多年，為填補冬季遊客少的淡季，今年新增一座面積達1028坪的室內草莓溫室，和草菓農場攜手合作，設立智慧型溫網室，種植直立式草莓，方便遊客採果體驗，今日桃園市長鄭文燦更親自摘取開園第一批優質草莓、進行手作甜點體驗。

觀音蓮花園休閒農業區每逢蓮花季及萬聖南瓜節期間，都吸引不少遊客攜家帶眷造訪，現在更開設上千坪的智慧草苺園，栽種桃園四號、美姬、豐香、白草莓珍珠、天使，及具水蜜桃風味的桃薰等草莓品種，並透過大數據分析技術，降低病蟲害發生，所生產的草莓均無農藥殘留，致力讓所有遊客安心採摘、品嚐。

鄭文燦表示，林家古厝與草菓農場攜手，投入經費約1千多萬元來打造智慧草莓園，市府協助向中央爭取350萬元補助，引進自動化控制系統，利用手機調控溫室內的溫度及灑水功能，相當有效率，且直立式栽培架也方便遊客摘取，此外，參與計畫的李弘吉、馮智敏2名科技農夫，更分別擁有紐約大學財務碩士及交通大學機械博士學位，為桃園發展草莓園觀光立下重要里程碑。

鄭文燦說，觀音蓮花園休閒農業區在每年7、8月份周邊農田蓮花盛開，大片美景吸引眾多遊客慕名前來，辦理蓮花季，去年增加萬聖南瓜節活動，成功為觀音的南瓜產業創造新話題，，現在又多了草莓園這個新亮點，遊客春夏秋冬、一年四季到觀音遊玩都可以體驗到不同的農業樂趣，未來市府也將協助休區發展更多農業體驗活動及附加產品，帶動地方經濟發展。