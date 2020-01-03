結合景觀與休憩 楊梅青山活動中心預計年底完工

「楊梅區青山市民活動中心」工程今天開工，預計今年底完工，工程總經費約2700萬元，總樓層數2層、總樓地板面積230坪，建築設計採高度開放的空間架構，地面層為半戶外弧形廣場，作為公共空間及小型停車場。第二層為活動中心，作為里民集會、研習與小型活動等用途，頂層環狀綠帶廣場，提供市民景觀與休憩結合的優質活動空間。

桃園市長鄭文燦表示，青山市民活動中心為公園用地，緊鄰青山福德宮，考量其公共開放性，以及與社區居民日常生活緊密相連，因此建築設計採高度開放的空間架構，希望提高居民在弧形廣場中的活動時間，建築量體的設計也儘可能降低對公園綠地的衝擊，並於屋頂輔以環狀綠色植栽設計，而寬敞的頂層廣場，讓市民朋友可以感受到空間的變化，欣賞公園周遭的綠意盎然。

鄭文燦也說，市府積極在楊梅發展各項建設，包括幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區、交流道改善、道路拓寬計畫、學校擴充用地、客家風格車站等，未來三立影城、家樂福與IKEA物流中心等廠商將陸續進駐，高山頂地區將會更為發展。