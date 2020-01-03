新竹百年州廳城市躲貓貓燈景添趣味 夜間點燈超浪漫

新竹公園「城市躲貓貓」系列燈景每晚都湧入不少民眾欣賞，成為打卡新熱點，新竹市政府前廣場的「躲貓貓」系列燈景也登場，橘色大貓咪豎立在廣場，小老鼠藏匿在草叢百年州廳2樓陽台，吸引民眾駐足拍照打卡，夜間更添浪漫氛圍，市長林智堅邀大家來舊城區小旅行，嘗美食、看古蹟，欣賞浪漫燈景。

新竹市府邀請都市藝術工作室策展的「城市躲貓貓」，在新竹公園內打造「夜間動物園」，夜間燈景藝術美不勝收，吸引不少遊客造訪，即日起也在市府廣場設置「躲貓貓-愛與和平的見證」主燈，強調貓與老鼠的有趣互動，與新竹州廳結合，讓古色古香的老建築添加活潑氛圍。

市府指出，「躲貓貓-愛與和平的見證」由藝術家蔡潔莘創作，迎接2020年鼠年創作出小鼠家族要在市府前廣與大家見面，透過生動有趣的動物雕塑，讓孩子們腦力激盪，打開新的想像，期待大小朋友的觀察及想像，激發更多的創意，也開啟充滿藝術氣息的新年。

市府社會處長李季縈說，「城市躲貓貓」的雙主燈分為妝點市府前廣場及新竹公園，希望透過藝術讓大家對全台歷史最悠久的市立動物園有新的想像，也讓市府前廣場成為大家許下新年新希望的新地標，歡迎大家一起來城市躲貓貓。

新竹公園的主燈「城市填填圈」開展以來受到不少人喜愛，這件作品隱藏的彩蛋，也是為了呼應「躲貓貓」，可愛的起司小老鼠，躲在一旁等著大家來參加這場歡樂饗宴，白兔、長頸鹿、河馬等藝術燈景，也帶動大小朋友一起尋找動物的樂趣。