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貓找老鼠逗趣主燈登場 妝點新竹州廳

2020-01-03 16:20中央社 新竹市3日電

新竹市政府今天在府前廣場放置「躲貓貓-愛與和平的見證」主燈，附近藏有小老鼠燈。市長林智堅表示，讓家長晚間帶孩子賞新竹州廳，一探燈飾展現貓與老鼠的趣味互動。

林智堅表示，市府邀請都市藝術工作室策展的「城市躲貓貓」，已在新竹公園內打造「夜間動物園」，如有長頸鹿、蜥蜴、兔子等燈飾。這次也將燈飾延伸到市府前廣場，設有主燈「躲貓貓-愛與和平的見證」，在市府2樓陽台藏有小老鼠燈，讓古色古香的新竹州廳添加活潑氛圍，更親近民眾。

藝術家蔡潔莘表示，她創作「躲貓貓-愛與和平的見證」，迎接2020年鼠年，以小鼠家族為主軸，透過動物雕塑，讓孩子腦力激盪，打開新的想像。在燈飾中，小老鼠們也與貓成為好朋友，代表「凡事都有可能」。

蔡潔莘說，期待大、小朋友藉由的觀察及想像，激發更多的創意，同時也開啟充滿藝術氣息的新年。

社會處長李季縈表示，「城市躲貓貓」的雙主燈，分為妝點在市府前廣場及新竹公園，希望透過藝術，讓「新竹市立動物園」有新的想像。而在新竹公園的主燈「城市填填圈」，從開展以來受到不少人喜愛，讓駐足拍照之餘、留下回味無窮的記憶。

李季縈指出，「城市填填圈」隱藏的彩蛋，是為呼應「躲貓貓」，而一旁有愛起司的小老鼠，正等著民眾一同來參加歡樂饗宴。此外，燈飾包含有白兔、長頸鹿、河馬等，也掀起大小朋友一起尋找動物的樂趣。燈展期到2月16日止。

新竹林智堅動物園

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