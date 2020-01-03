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「鼠」不盡的好滋味！ 伊甸桃園庇護工場拚禮盒買氣

2020-01-03 13:35聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

「鼠」年將近，伊甸基金會桃園市庇護工場烘焙咖啡屋今年特別推出南瓜子酥糖、肉乾肉紙、牛軋餅 、雪Q餅以及養生的南棗核桃糕等系列商品，總共推出多達11款的春節精選禮盒與小禮袋多元組合供民眾選購，盼以多樣化口味組合在寒冬中吸引買氣，桃園市勞動局副局長李賢祥今天也出席開賣記者會，搶先品嘗由身障朋友們文火攪拌熬煮的南棗核桃糕，號召民眾一起買禮盒響應公益！

33歲的伊甸資深庇護員工小郁，在高中時經鑑定為輕度智能障礙。到庇護工場之前，小郁曾從事工廠作業員的工作，因工作壓力龐大引發慢性躁鬱症，且在過去的職場中曾遇過不友善的同事，一度對人際關係感到受挫。後來在家屬的鼓勵下，小郁來到庇護工場面試並錄取，但卻因先前經驗難以馬上就業，故於正式工作前，以志工身分與場內庇護同事相處，之後才在就服員的引導之下漸漸的敞開心房，學習如何與客人應對、融入庇護工場的生活。

進入庇護工場9年後，小郁從完全不懂烘焙、害怕操作機具到現在能敏捷操作機器完成工作，並仔細地檢核出貨產品，當有瑕疵時，總能一一挑出不良品，以確保顧客手中的產品品質。

伊甸基金會就業服務員賴宜靜表示，小郁平時主要負責產品檢核，也會協助老師打標籤、盤點數量，由於小郁細心的性格，加上對自我要求高，在庇護工廠裡常會擔任監督者，監督其她庇護工們的工作狀況，是非常重要的角色。

年節禮盒中包括養生的南棗核桃糕，由身障朋友們文火攪拌熬煮棗泥餡30分鐘拌煮製成。...
年節禮盒中包括養生的南棗核桃糕，由身障朋友們文火攪拌熬煮棗泥餡30分鐘拌煮製成。記者高宇震／攝影
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伊甸基金會桃園市庇護工場烘焙咖啡屋今年推出多達11款的春節禮盒與小禮袋，盼以多樣...
伊甸基金會桃園市庇護工場烘焙咖啡屋今年推出多達11款的春節禮盒與小禮袋，盼以多樣化口味組合在寒冬中吸引買氣。記者高宇震／攝影
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伊甸基金會桃園市庇護工場烘焙咖啡屋今年推出多達11款的春節禮盒與小禮袋，盼以多樣...
伊甸基金會桃園市庇護工場烘焙咖啡屋今年推出多達11款的春節禮盒與小禮袋，盼以多樣化口味組合在寒冬中吸引買氣。記者高宇震／攝影
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庇護工場

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