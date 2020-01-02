及時雨善行善義賣60萬 捐贈懷德風箏弱勢院生教育

桃園市及時雨行善協會去年12月間在桃園市藝文展演中心，舉辦一場及時雨公益園遊會，現場義賣活動吸引善心人士出錢捐愛心，總共義賣60萬元，今天下午該協會理事長莊泳沐與理監事前往大園區財團法人懷德風箏緣地育幼院，將義賣60萬元全數捐贈，由育幼院長陳玉秀代表接受，她感謝及時雨協會默默行善，幫助弱勢院生。

懷德風箏緣地育幼院成立至今10年來，長期收容照顧3歲到18歲的家庭變故、孤兒、受虐弱勢孩子，該育幼院過去為激勵院生奮發向上，舉辦單車環島行受到社會肯定，陳玉秀表示，這次及時雨行善公益協會舉辦義賣所得，全數捐給該院照顧弱勢院生發揮愛心，十分感謝，院方將做為院生教育基金鼓勵孩子向上。 桃園市及時雨行善協會將義賣所得60萬元，全數捐贈懷德風箏緣地育幼院，做為院生教育基金。圖／懷德風箏緣地育幼院提供 分享 facebook 桃園市及時雨行善協會理事長莊泳沐（左）將義賣所得60萬元捐贈懷德風箏緣地育幼院由院長陳玉秀（右）接受。圖／懷德風箏緣地育幼院提供 分享 facebook