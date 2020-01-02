桃園市今年續推青年就業3讚 就業獎勵金再加碼

桃園市扶植青年就業，106年起首創推出「青年安薪讚就業大滿貫」方案，共有就業讚、學習讚與證照讚3讚，市府勞動局評估媒合效益人次連年攀升，桃園市去年上半年15至29歲失業率是六都最低，3讚補助今年續推，還加碼參與方案者就業滿半年可領就業獎勵金1千元。

桃園市青年安薪讚就業大滿貫方案，其中就業讚提供設籍桃園市未滿30歲高中職以上畢業之待業青年就業，就業獎勵金最高可領2萬1千元，去年執行效益人次2萬4千人次，另學習讚及證照讚分別為參與推廣教育學分班與考取技術士證照相關獎勵，學習讚最多補助3個學分1萬5千元、證照讚補助考取甲級2萬元、乙級8千元，鼓勵精進專業技術，學習讚與證照讚去年媒合效益人次達9157人次，比前年7536人次要多出1成2。

桃園市就業服務處統計，接受市府方案輔導穩定就業6個月後，現仍於原推介事業單位任職人員達72%，更有97.5%青年就業中，代表就業獎勵措施奏效，另經統計參與方案的青年平均求職時間為7.8周，較全國15至24歲青年平均失業周數為19.9周，求職時間也大幅縮短。

市府就業服務處長劉玉儀說，依據行政院主計總處108年上半年統計，桃園市15至29歲失業率為7.23%，較107年下半年7.95%下降0.72%，不僅低於全國平均8.76%，且為六都中15至29歲失業率最低的直轄市，顯示桃園市推動各項青年就業促進政策的成效不俗。