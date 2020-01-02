疑天冷死亡小石虎將製成標本 放置火炎山生態館

石虎保育觀念逐漸受重視，苗栗縣政府已將三隻遭路殺的石虎製作成標本，擺放在農業處、自然生態保育科辦公室與自然生態保育中心，並曾在去年中台灣農業博覽會「幸福苗栗館」展出；苗栗縣議員韓茂賢元旦時發現疑似遭低溫、低血糖死亡的小石虎，將製作成苗栗縣第4隻石虎標本，屆時放置三義鄉火炎山自然生態教育館。

苗栗縣議員韓茂賢1日晨間運動時，在三義鄉建中國小附近道路發現1隻小石虎，並趕緊通報縣府農業處，農業處人員抵達後，這隻小石虎帶到動物醫院檢查，研判是4.5個月大的公石虎，骨骼完整，排除路殺、犬殺，小石虎的胃裡面沒有食物，研判是低溫、低血糖死亡。

縣府農業處將這隻小石虎送到特生中心研究，縣府接到民眾建議，可以放在三義的火炎山自然生態教育館，農業處與林務局新竹林區管理處討論後，決定將這隻小石虎製作標本，日後放在新竹林區管理處管轄的火炎山自然生態教育館，讓更多人認識石虎樣貌。

農業處已經製作3隻石虎標本，都是遭路殺石虎，兩隻放在縣府農業處與自然生態保育科的辦公室，一隻放在縣府生態自然保育中心，三隻石虎遭路殺的位置都不同，在苗29線、台13甲與台13線，都是成年公石虎。