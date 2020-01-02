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八德新打卡景點！ 不鏽鋼條製成小島還有4隻水牛

2020-01-02 18:21聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區再增加一個熱門打卡景點，桃市府文化局邀請鋼雕藝術家劉柏村，對八德高城陂塘生態公園量身製作「高城島風景」裝置藝術，使用不鏽鋼條彎折焊接，做出1：1比例的2隻大水牛、2隻小水牛及一棵樹，劉柏村表示，作品象徵繁衍生生不息，今日正式亮相。

劉柏村過去多次與桃園合作，桃園有 「千塘之鄉」美譽，特殊地形成為劉柏村的創作泉源，2017年地景藝術節於觀音區廣福社區陂塘設計裝置藝術「花非花、樹非樹」、2018年楊梅富岡民生陂設置「水漾飛機」，這次以牛為主題，用不鏽鋼條彎折焊接，設計出2隻高度150公分、長度250公分及2隻高度100公分、長度150公分的台灣水牛，線條疏密聚集呈現簍空造型，再藉由不鏽鋼材質特性，透過自然光的反射，作品會有不同的光影呈現。

劉柏村表示，「高城島風景」座落在高城埤塘中，高城島是虛擬的構想，他將高城島塑造成一個素描藝術品的型態，作品以不鏽鋼製成，裡面有2隻小牛，符合過去2個小孩恰恰好的政策年代，他說，中間有一顆樹，樹代表所有的生命皆是從水中開始，一路生長連結到天空，樹上長出果實又像是另個小星球，從水中到天空融為一體，象徵生生不息。

文化局表示，整體作品以浮台方式呈現於陂塘水面，不影響在地陂塘生態，除作為民眾休憩觀賞景點外，更作為在地鳥類棲息另一選擇，作品融入生態環境中，相輔相成，；夜間時另有照明，提供另類不同觀賞體驗，邀請大家有空來陂塘步道健走並欣賞作品。

桃園市八德區高城陂塘生態公園新亮相打卡景點，由鋼雕藝術家劉柏村量身製作「高城島風...
桃園市八德區高城陂塘生態公園新亮相打卡景點，由鋼雕藝術家劉柏村量身製作「高城島風景」裝置藝術，使用不鏽鋼條彎折焊接，作品象徵繁衍生生不。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德區高城陂塘生態公園新亮相打卡景點，由鋼雕藝術家劉柏村量身製作「高城島風...
桃園市八德區高城陂塘生態公園新亮相打卡景點，由鋼雕藝術家劉柏村量身製作「高城島風景」裝置藝術，使用不鏽鋼條彎折焊接，以1：1比例設計出2隻大水牛、2隻小水牛及一棵樹，象徵繁衍生生不息。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德區高城陂塘生態公園新亮相打卡景點，由鋼雕藝術家劉柏村量身製作「高城島風...
桃園市八德區高城陂塘生態公園新亮相打卡景點，由鋼雕藝術家劉柏村量身製作「高城島風景」裝置藝術，使用不鏽鋼條彎折焊接，以1：1比例設計出2隻大水牛、2隻小水牛及一棵樹，象徵繁衍生生不息。記者陳夢茹／攝影
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文化局裝置藝術

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