桃園市熱水器遷移更換 最高補助1萬2 中低收入優先
冬天冷颼颼，再加上陸續有冷氣團來襲，民眾就會多加享受洗熱水澡的時間，但熱水器安裝不當容易引發危險，桃園市政府消防局第一救災救護大隊茄苳分隊今日選定3戶中低收入戶寒冬送暖，協助申請更換燃氣熱水器、汰換老舊延長線，桃市消防局也推出109年新制，優先讓熱水器安裝不當的中低收入戶申請更換補助，最高可補助1萬2千元，名額有限採登記制。
桃園市政府消防局第一救災救護大隊茄苳分隊連續辦理寒冬送暖，今年邁入第5年，第一救災救護大隊大隊長賴志忠及分隊長禹天傑表示，冬天一氧化碳中毒的狀況易發生，因此請里長挑選出3戶中低收入戶更換燃氣熱水器，再由消防隊員入屋內檢視居家用火、用電狀況，逐一向屋主老婦說明汰換老舊延長線、住宅用火災警報器功能正常與否等，此外，現場還有贈送食物、尿布等物資的送暖活動。
消防局危險物品管理科科長吳家豪說，「遷移或更換燃氣熱水器換補助」自109年1月1日起至4月30日止，優先受理家中安裝熱水器不當的中低收入戶，例如，屋外型熱水器安裝在室內、屋外型熱水器安裝於室外，但另有陽台加蓋等狀況者，由民眾申請後消防隊員會派員前往檢視，凡經消防局派員確認熱水器安裝錯誤、導致有一氧化碳中毒疑慮者，可申請3千元至1萬2千元不等的補助，每戶限申請1次；至於一般戶，需視中低收入戶申請狀況，若經費還有剩餘，則會從3月1日開放申請。
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