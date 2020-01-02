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催生勞動事件法 桃地院長邱瑞祥加入勞動法庭

2020-01-02 16:16聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

勞動事件法昨天上路，桃園地方法院今和全國各地院同步舉辦勞動調解委員授證典禮，桃院除設立勞動法庭由1位審判長、4名法官組成，遴選100名調解委員；特別是的，勞動事件法是院長邱瑞祥擔任司法院民事廳長期間一手催生，他也特別有感，期望新法讓勞資站在更平等位置妥適解決糾紛。

邱瑞祥表示，勞動事件法新制在於建立專業、迅速及便利的勞動事件特別程序，包括收案後安排3次調解，若仍無法達成就進入1次審理程序，全案在6個月內審結，勞動法庭也將勞動事件範圍專業法審理、強調調解程序縮短訴訟時程，減少勞工訴訟障礙已達到勞資雙方的「實質平等」。

邱解釋，為拉近勞資雙方訴訟地位，新法在程序部分規定，勞工若要告公司可以在工作地點起訴，不必大老遠跑到總公司所在地轄區法院，裁判費也減為一半，另確認僱傭關係的擔保金也降低，此外，勞工的舉證能力相對較弱，為了減輕勞工負擔，資方必須負起舉證任。

邱瑞祥在2017年擔任民事廳長期間邀集學者、實務專家研討勞動事件處理法並送進立法院，主要目的是希望妥適解決勞資糾紛，勞動事件法可謂是他一手催生。

桃園地院民事庭設立的勞動法庭，由法官徐培元擔任審判長，以及法官游璧庄、周珮琦、姚葦嵐，及謝志偉，另外院長邱瑞祥也是成員之一，每週固定會開一庭，而調解委員總共遴選100位，勞動組、事業組分別為60人、40人，採3年一任制。

桃園地院民事庭長卓立婷表示，以往勞工因為在資力、專業上的不足，怯於去爭執法律上的權益，新法上路後簡化程序、訴訟門檻降低障礙，同時還有保全措施，讓勞工權益更能妥適。

卓立婷指出，以統計數據顯示，桃園的勞工人口、勞資事件雖不算最多，但「勞資爭議的人數」最高，標的非最大但受影響的層面廣，分析應是設有桃園機場，加上外籍移工人口多。

而昨天1月1日，桃園市空服員職業工會、美光公會一早到桃園地院遞狀申告，各自對長榮航空提起「不作為之訴」、美商台灣美光記憶體公司聲請「定暫時狀態處分」，是桃院勞動法庭受理的第一件案件。

桃園地院院長邱瑞祥擔任民事廳長期間，曾催生勞動事件法，新法上路後桃院成立勞動法庭...
桃園地院院長邱瑞祥擔任民事廳長期間，曾催生勞動事件法，新法上路後桃院成立勞動法庭，邱也加入審理行列，希望讓勞資站在更平等位置妥適解決糾紛。記者曾健祐／攝影
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勞動事件法司法院

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