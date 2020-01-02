搶救石虎民眾熱心通報 到場發現是……「拖鞋」

「有石虎出現馬路內側？」苗栗縣政府農業處今天上午接獲民眾通報，苗29線2公里附近，有石虎在馬路內側。由於苗29線是石虎重複路殺路段，農業處人員趕到現場時發現原來是「拖鞋」。

幾乎每月都會收到1999接獲民眾反映，有石虎出現在道路上，但到場後，發現是很像石虎的「虎斑貓」，或是其他野生動物，鼬獾、白鼻心。第一次有民眾將拖鞋誤認為石虎通報。

苗栗縣淺山環境豐富，包括溪流、濕地、草原、森林等低海拔自然環境，有豐富的生態樣貌，近年來石虎保育意識逐漸深植人心，苗栗縣政府1999幾乎每月都會接到民眾將動物屍體當成石虎的通報。1999接獲通報後，會轉通知縣府農業處自然生態保育科，都有值班人員不分日夜趕抵現場。

今天上午農業處接獲1999通知，在苗29線2公里處發現疑似石虎躺在馬路內側，苗29線是友善環境動物通道，也是石虎重複路殺熱點區。農業處人員趕抵現場，發現躺在馬路內側的不是石虎，是一隻10.5號的男性拖鞋，附近還有一隻襪子。

農業處自然生態保育科建議，民眾若發現疑似石虎或是其他野生動物屍體，通報縣府1999，若時間允許可以先停下來協助看管屍體，協助拍照，等到縣府同仁趕抵現場後續處理。

民眾若在野外發現活的石虎，現場觀察石虎本身有沒有異狀或是周邊有無立即危險，立即通報縣府1999專線。等待相關人員前來期間，可以在遠距離觀察，確保沒有犬隻或其他威脅靠即可。若發現石虎時，當下有立即危險，協助隔離危險情況，例如驅趕靠近犬隻，將小石虎小心放在紙箱內，再將紙箱放在安全位置後等待相關人員處理後續。