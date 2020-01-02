強化查賄制暴 桃園檢警開分區座談會

總統及立法委員選舉將至，為加強查賄制暴，桃園地方檢察署檢察長郭文東率主任檢察官康惠龍、主任檢察官陳伯均及刑事警察大隊長邱紹洲，今天上午到平鎮警分局召開選舉查察分區座談會，聽取檢警查賄狀況，並由平鎮分局分局長李建民，說明目前查賄狀況。

平鎮警分局分局長李建民表示，針對即將到來的總統與立法委員選舉，已要求同仁絕對要保持行政中立，強調務必秉公依法處理，超越黨派，勿讓民眾懷疑檢警調「選擇性」辦案等不公情事。如有任何疑問應與檢察官密切聯繫，務求全心投入，強力偵辦，杜絕賄選歪風。

為確保選舉過程平和順利，警方加強維安的重點包括候選人、宣導標語、競選總部等，針對選舉造勢現場及投開票所，更規畫高規格的維安措施，確保選舉過程順遂。

另外選前淨化治安、肅槍、掃毒、掃蕩地下賭盤的工作，尤其防制黑道幫派介入選舉也是本次選舉制暴之工作重點，希望透過分層負責，將布雷樹狀擴散查察賄選，發揮整體最大查賄戰力，淨化選前治安、完成查賄制暴工作，讓這次選舉順利圓滿。