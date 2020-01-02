影／桃園燈會專屬樂團主題曲 曙光LIGHT UP在地才子創作

2020桃園燈會首度移師中壢、平鎮交界老街溪沿岸，串聯平鎮新勢公園、中壢光明公園，市府邀請台灣燈會策展人張漢寧老師，打造2020桃園燈會「光之桃花源」主視覺。

市府還第一次推出燈會主題曲—「曙光 LIGHT UP」，也是全新創作，由4位實力派歌手特別為燈會組合「曙(鼠)光樂團」，也是台灣第一個有專屬樂團助陣的燈會，其中有兩位成員是桃園子弟，邀請大家一起唱出曙光，照亮桃園幸福城市量身打造桃園燈會主視覺 展現燈會藝術內涵。

觀旅局長楊勝評表示，張漢寧是國內百大工業設計師，是中華民國工業設計協會歷屆最年輕的理事長，也是近兩年台灣燈會的策展人，他從桃園特色地景埤塘發想，融合生肖主題，預告今年桃園燈會是一場藝術視覺的饗宴。

楊勝評說，2020桃園燈會主視覺圖像以鼠年為生肖之首，象徵一元復始萬象更新，加上一年最初的曙光拉開序幕，張漢寧老師設計光曙光乍現，落於桃園千塘之城閃耀的塘面，由成千上萬個埤塘折射出幻化繽紛的桃花林，建構出的桃花源象徵人們心中的淨土匯集夢想之地。

每個埤塘都代表著來到桃園耕耘夢想的人們，桃園是全台數年輕的城市青春之都，燈會要讓大家在會場循著光找到屬於自己的桃花源。

「曙(鼠)光樂團」由知名唱片製作人陳子鴻老師監製，打造台灣第一個燈會專屬樂團，4名成員歌手桃園在地歌手為爽樂團紅中、陳曼青，另兩位實力派歌手是黃少谷、許莉潔，由紅中全新創作燈會主題曲—「曙光 LIGHT UP」，創作理念表現「在我們的人生，總會有軟弱的時刻，多麼希望有人看到我們的需要，即使是一絲一毫的關心，讓曙光給你溫暖的夢想，重新站起來的力量。一起發出最燦爛的曙光，帶著笑容閃閃發光」。

創作者希望這首歌像曙光一樣給大家溫暖的力量，並且帶領桃園在地高中職學生演唱代表，一起大聲唱出對桃園的期待與願景，象徵桃園的未來就如曙光照亮這座幸福城市。