親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黑鷹墜落！困在機艙 第一位勇敢發出求救訊息的是她

竹市茶花設計展登場 許修睿：讓茶花走入生活更加美好

2020-01-02 12:01聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市茶花設計展今天在邸家藝文空間開幕，結合玻璃工藝與畫作等多元素材，讓茶花之美更顯高雅不凡、豐富多元，展期至7日止，每天上午9點到下午5點開放參觀，喜歡茶花的民眾不要錯過。

新竹市茶花學會理事長洪素靜表示，她在社區開辦市民樂活種茶花課程，本次茶花展邀請學員將近兩年辛苦培植、塑型的茶花盆栽參與展出，本次茶花設計展，巧妙結合不同的素材，邀請到玲瓏窯國寶級玻璃藝術家林瑤農製作茶花小品盆栽玻璃茶花作品，唯妙唯肖，也邀台灣國際職業婦女協會張妙縈油畫創作和清華大學附設小學學生水彩畫作。

市議會議長許修睿說，一直希望能將新竹的茶花及玻璃工藝兩大產業完美結合，融入觀光產業，經營出茶花「部落」特色，吸引國內外觀光客，和洪理事長溝通本次設計展策展內容時，特別強調務必要讓茶花及玻璃工藝「親密連結」，展出的作品令人驚豔，同一株茶花小品盆栽，經由園藝創作、玻璃工藝竟可呈現如此不同的茶花之美。

許修睿表示，以往茶花設計展都在青草湖舉辦，茶花結合湖光山色美不勝收，這次在室內展出，展場像生活場域，讓茶花走入生活中，而且茶花是很好的創作元素，結合油畫、水彩畫、茶道、玻璃藝術與音樂，呈現茶花的非凡之美，他歡迎大家來參觀，讓茶花走進生活中每個角落，讓生活更加美好。

洪素靜說，茶花設計展若只是展示茶花盆景，總覺得不夠多元，因此力邀市政府、許修睿議長服務處等單位共襄盛舉，結合各方資源後，更見茶花的多元樣貌，例如林美姿插花教室以特殊技法將茶花製作為乾燥花或不凋花，創作系列畫作，展場的悠揚國樂演奏、優雅的茶席，更顯茶花的脫俗高雅。

新竹市茶花設計展今天開幕，市議會議長許修睿（左）、茶花學會理事長洪素靜（右）邀大...
新竹市茶花設計展今天開幕，市議會議長許修睿（左）、茶花學會理事長洪素靜（右）邀大家來欣賞茶花及品味多元藝術創作之美。記者黃瑞典／攝影
分享

延伸閱讀

「今年是中華民國保衛戰」 新竹國民黨部自辦元...

呼籲民眾愛國　竹市藍營議員推國旗帽

竹市國民黨部團結 鄭正鈐：一定能恢復人民信心

綠營忙著澄清廣告 許修睿：執政鴨霸傲慢心態展...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

竹南人都自稱是新竹人？當地人現身揭穿「居民心態」

2020-01-02 12:00

注意囉！桃園市除夕加班收垃圾 初一到初四停止清運

2020-01-02 11:51

新年新希望／桃許3願 竹續推5箭 苗營造幸福

2020-01-01 23:23

浪貓掀波 竹圍國中設貓窩、貓砂照顧

2020-01-01 23:10

清除6千多噸 竹東垃圾山不見了

2020-01-01 23:08

桃園百貨禁免洗餐具 13處稽查全合格

2020-01-01 23:04

連接竹南、頭份的清寧橋試辦機車通行 警監控車流

2020-01-01 23:03

選戰激烈家裡分兩國 父母憂心子女被網軍帶風向

2020-01-01 21:53

議員韓茂賢運動發現石虎躺路邊 研判疑低溫低血糖死亡

2020-01-01 19:30

內用禁用一次性餐具 桃市今突襲稽查百貨購物中心

2020-01-01 17:17

校園浪犬貓變守護神 教育局：造冊定期打疫苗就行

2020-01-01 17:14

鄭宏輝站肥皂箱許下新年願望 高喊守護民主建設新竹

2020-01-01 16:03

「期待新竹人理智的選擇」吳念真拍片挺高鈺婷

2020-01-01 15:56

竹東垃圾山消失了 新竹縣府：成功清除6187公噸

2020-01-01 11:49

「今年是中華民國保衛戰」 新竹國民黨部自辦元旦升旗

2020-01-01 11:17

影／鄭文燦元旦射3箭：航空城、亞矽、前瞻軌道建設

2020-01-01 10:55

影／「戒嚴、綠色恐怖」 楊文科升旗和議長齊批反滲透法

2020-01-01 10:53

連接頭份、竹南清寧橋開放機車試行 警方車流監控

2020-01-01 10:50

連續34年元旦 他捐血行善開始新的一年

2020-01-01 10:49

影／新年新希望 楊文科：推動五支箭、竹縣十大交通建設

2020-01-01 10:49

影／2020竹市元旦升旗 幻象戰機大雁隊形2次衝場

2020-01-01 10:40

元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施政依歸

2020-01-01 09:38

看不過癮？ 新竹動物園旁邊還有昆蟲館

2020-01-01 07:58

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

跨年狂歡？淨灘有半截女泳衣引遐想 志工：妳怎麼上來

2020-01-01 19:37

影／雲林縣打造190塊匾額 「禮義廉恥」重回校園　

2020-01-01 13:37

高雄人的回憶！高雄三多影城傳營業至1月底熄燈

2020-01-01 19:10

彰化縣府兒少中心標案暫停 YMCA社工跨年後立馬失業

2020-01-01 20:07

營運45年的高雄三多影城 傳出1月底吹熄燈號

2020-01-01 21:51

桃園市41位元旦寶寶報到一對雙胞胎 還有28人待產

2020-01-01 15:55

綠營批韓國瑜來台南喊爽 卻不知自己就是民眾恐懼來源

2020-01-01 20:24

影／馬英九人氣超高 文化路夜市擠爆爭睹風采

2020-01-01 21:53

彰化地標八卦山大佛落漆 要封閉一年修復

2020-01-01 19:35

影／超美！草鞋墩夜市走過低潮 再添彩繪星空打卡點

2020-01-01 17:46

宜蘭金棗大翻身 皮肉皆甜「黃水晶」每斤賣到250

2020-01-02 07:31

新北水利局8猛男肌肉身材太可口 介紹工程反失焦點

2020-01-01 20:25

真要變回三浦春馬 林右昌新年豪語4個月再減10公斤

2020-01-01 16:20

注意囉！桃園市除夕加班收垃圾 初一到初四停止清運

2020-01-02 11:51

配合中央 新北市府延長托育補助到3歲最高領9千

2020-01-01 14:30

國民黨金門黨部轉型變年輕 元旦辦溫馨親子野餐

2020-01-01 16:21

北市消防2020創意月曆 真人真車「玩具開箱」

2020-01-01 17:12

越南語優勢 23歲新住民二代業考上移民官

2020-01-01 17:17

花生之亂去年延燒到今年 雲林仍有花生未完成收購

2020-01-01 15:08

議員韓茂賢運動發現石虎躺路邊 研判疑低溫低血糖死亡

2020-01-01 19:30

雲林維多利亞遭控交通車違規 校方：歡迎稽查

2020-01-02 12:34

高嘉瑜元旦搞戲劇成立後援會 談卡神案應盡快偵辦

2020-01-01 20:23

完成恆春地下軍事基地調查 他險吸入粉塵致肺炎送命

2020-01-01 17:10

新年展現新北整治決心 五股垃圾山違建已全數拆除

2020-01-01 20:22

內用禁用一次性餐具 桃市今突襲稽查百貨購物中心

2020-01-01 17:17

「川伯」李四川妙喻婚姻像鋪路 要滾壓夯實馬路才會平

2020-01-01 20:08

草屯元旦健走超在地 吸引逾2000人早起參加

2020-01-01 13:36

選戰激烈家裡分兩國 父母憂心子女被網軍帶風向

2020-01-01 21:53

2000公尺梨山賓館前升國旗 僑胞：想哭

2020-01-01 14:47

2020大選造勢衝刺 江啟臣：民進黨完全執政完全腐敗

2020-01-01 21:54

馬文君用千盞紙燈慶元旦 排出台灣形狀點亮山城夜

2020-01-01 20:22

高雄台中 無人機秀落漆

2020-01-01 13:26

2020新願／侯友宜盼環狀線開通 林右昌拚再瘦10公斤

2020-01-01 23:27

高雄首胎生育津貼增加到2萬元 葉匡時送紅包給元旦寶寶

2020-01-01 14:11

五股垃圾山 占地違建拆除完成

2020-01-01 23:52

新法上路前 福德坑不禁遙控飛機

2020-01-01 23:58

駐守青邨…火山口的官兵 冥冥中土地公保庇

2020-01-01 13:57

南投元旦升旗 1200份高麗菜、柳丁大放送

2020-01-01 15:47

中央+新北加碼 托育補助最高領9千

2020-01-01 22:59

公民樂手合奏 台江大廟音樂會迎新年平安夜

2020-01-01 21:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top