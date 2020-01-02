竹市茶花設計展登場 許修睿：讓茶花走入生活更加美好

新竹市茶花設計展今天在邸家藝文空間開幕，結合玻璃工藝與畫作等多元素材，讓茶花之美更顯高雅不凡、豐富多元，展期至7日止，每天上午9點到下午5點開放參觀，喜歡茶花的民眾不要錯過。

新竹市茶花學會理事長洪素靜表示，她在社區開辦市民樂活種茶花課程，本次茶花展邀請學員將近兩年辛苦培植、塑型的茶花盆栽參與展出，本次茶花設計展，巧妙結合不同的素材，邀請到玲瓏窯國寶級玻璃藝術家林瑤農製作茶花小品盆栽玻璃茶花作品，唯妙唯肖，也邀台灣國際職業婦女協會張妙縈油畫創作和清華大學附設小學學生水彩畫作。

市議會議長許修睿說，一直希望能將新竹的茶花及玻璃工藝兩大產業完美結合，融入觀光產業，經營出茶花「部落」特色，吸引國內外觀光客，和洪理事長溝通本次設計展策展內容時，特別強調務必要讓茶花及玻璃工藝「親密連結」，展出的作品令人驚豔，同一株茶花小品盆栽，經由園藝創作、玻璃工藝竟可呈現如此不同的茶花之美。

許修睿表示，以往茶花設計展都在青草湖舉辦，茶花結合湖光山色美不勝收，這次在室內展出，展場像生活場域，讓茶花走入生活中，而且茶花是很好的創作元素，結合油畫、水彩畫、茶道、玻璃藝術與音樂，呈現茶花的非凡之美，他歡迎大家來參觀，讓茶花走進生活中每個角落，讓生活更加美好。