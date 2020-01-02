注意囉！桃園市除夕加班收垃圾 初一到初四停止清運

今年農曆新年有9天假期，桃園市環保局今天正式發布過年期間垃圾清運訊息，為服務市民協助家戶大掃除，20日起連續5天清運垃圾，包含24日除夕當天清潔隊員也將加班清運，25日初一起至初四按往例停收4天，讓2千多名清潔隊員好好休息過年，29日初五收假當天將清運一趟至收完為止，30日起全桃園市恢復正常清運，詳情可上桃園市環保局官網查詢。

市府環保局指出，因應農曆新年即將到來，109年環境清潔周也將於17日開跑，呼籲市民朋友把握春節前最後一周一起來整理及清掃家園，桃園市2千多名清潔隊員也將加班拚掃，全力服務市民清淨家園，除舊布新一起迎接鼠年的到來。

環保局長呂理德說，20日起為期5天連續清運垃圾，清運時程為20日中午12點起依清運路線加強清運一趟；20日至23日連續4天夜間收運，其中22日星期三原訂不收垃圾將加班收垃圾；24日除夕當天各清潔隊也將加班，從上午9點起清運一趟至收完為止；25日到28日初一到初四依循往例停收4天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休息；29日各區清潔中隊收假從上午9點起，清運一趟至收完為止。30日起全桃園市恢復正常清運。另復興區則是25日、26日、28日及29日等4天停收，而24日及27日從上午8點起，清運一趟至收完為止。

呂理德說，民眾家中若有大型的廢棄物或家具需要協助載運，可先與當地清潔隊聯絡，安排適當時段由清潔隊專車前往清運，各清潔隊在21日傍晚5點前都可受理預約清運，並會在24日除夕前完成清運，另也呼籲民眾，在春節暫停垃圾收運期間，家戶的垃圾請妥善打包並做好分類，切勿隨意棄置戶外，造成環境髒亂影響市容。