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清除6千多噸 竹東垃圾山不見了

2020-01-01 23:08聯合報 記者陳斯穎／新竹報導

竹東垃圾掩埋場去年初暫時堆置的垃圾多達6382公噸。 圖／聯合報系資料照片
竹東垃圾掩埋場去年初暫時堆置的垃圾多達6382公噸。 圖／聯合報系資料照片
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竹東鎮垃圾山消失了！去年初暫時堆置的6382公噸垃圾，新竹縣府加強清運後，只剩194公噸，清潔隊將持續清完。

縣府環保局表示，縣內每天產生約250公噸垃圾，但因縣內無大型焚化爐，垃圾皆需透過鄰近的新竹市、苗栗縣代為焚化處理，其中竹東掩埋場堆置垃圾約6382公噸，掩埋場又位於水質水源保護區，為避免影響大新竹地區民眾喝乾淨水的權益，去年7月完成湖口鄉暫置垃圾清運後，縣長楊文科指示優先清運竹東掩埋場堆置垃圾，同時規劃興建自有焚化爐。

竹東垃圾掩埋場暫時堆置的6382公噸垃圾，不斷清運後，只剩194公噸。 圖／新竹...
竹東垃圾掩埋場暫時堆置的6382公噸垃圾，不斷清運後，只剩194公噸。 圖／新竹縣政府提供
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在縣府團隊的努力下，至去年底止，已經成功清除6187公噸的垃圾，原本的垃圾山幾乎已經剷平，因轉運車有高度，怪手將垃圾吊起到轉運車時，需要有作業平台碼頭，而剩餘的194公噸垃圾就是在怪手下方作為平台的部分，之後將請清潔隊清完。

環保局指出，除了清運完成的湖口與竹東兩處掩埋場垃圾，縣府也積極推動興建BOO焚化爐，希望實現垃圾自行焚化目標，BOO案去年12月已開標並進行資格審查，期待未來能處理縣內垃圾。

另外，新豐竹北暫置場堆放約4.4萬噸垃圾，在焚化爐興建完成前會繼續送往新竹市、苗栗縣代為焚燒，但仍有垃圾暫置需求，環保局將辦理打包，已向環保署爭取經費，重新設計更妥善的堆置方式。

新竹焚化爐楊文科保護區水質

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