朝揚文教機構成績斐然 鄭文燦：補教業也可多元發展

桃園市朝揚集團今天尾牙，市長鄭文燦肯定集團經營補教業的成績，尤其是董事長鄭一鳴專注關懷偏鄉、弱勢的教育資源，一起和家長會長協會、關心教育的團體投入送暖工作，同時提供學生在離開學校以後所需要的學習資源，無論學科、創課教育還有師資培訓都有紮實的課程讓學生深入學習和收穫。

鄭文燦表示，「朝揚」文教機構一始其名像剛升起的太陽，學校教育是基礎，補教代表剛升起的太陽，如同每一位孩子在爬坡、成長的階段需要更多的注挹，補教教育激發潛力，給學子成長求學的過程多增加力量，讓人生變得更開闊，尤其國中到高中階段，是人生大門檻，朝揚陪養無數學生有良好的學習成就，值得給予掌握鼓勵。

鄭文燦說，鄭一鳴不只經營補教業，也投入公益同時關心偏鄉教育和弱勢學生，除了和家長會長團體、公益社團一起捐物資、捐款，也提供肯上進，經濟弱勢學生免費補教的資源和機會，為社會注入暖流。尤其近一年朝揚版圖從桃園市擴展到台南、台中，漸漸發展成全國規樣的補教機構，未來補教的意義會更廣，不只補學校教學的不足，也會提供社會教育、技能檢定、公職人員考試多元發展。

面對家長和學生心聲，鄭文燦期許補教業能讓有點著急的家長放心，讓對未來還沒規畫好的學生，透過補教業協助學生在離開學校以後，提供充分的照顧，獲得升學更大的力量，協助學校完成學生未完成的教育，這也是補教教育的目的之一。

鄭文燦說，12年國教實施後他仔細看過相關升學辦法，以升大學制度為例，雖然複雜但也有邏輯可循，例如學生要自主安排學習，未來升大學的路會更順暢。

桃園市政府對教育的投資一直都占總預算4成，鄭文燦說明每一年都投入很多經費，像最近跟中央成功申請3件補助案，第一個是蓋16間風雨操場總計1億4000萬元，這周才核定，另外一件是10億元補助18所幼兒園，其他還有核定兩所新的小學，一所是龜山文青國一所在中壢青埔國小。

「教育沒有顏色，不分出生背景和待遇」，鄭文燦強調都是投資未來，也再次肯定鄭一鳴對偏鄉和弱勢的關心、付出，也願意在學校教不足的地方，補上這些空檔，目前朝揚文教機構在全國有20個分部，都能讓家長放心，求學的孩子心裡更踏實，人生的道路更開闊，進而有助於提升國家競爭力。

桃園市政府前總顧問黃適卓也到場，他表示自己也曾投入教育界多年，包括擔任過開南大學副校長，現在和未來都會和教育界的朋友一起奉獻教育工作，黃適卓強調鄭文燦市長這些年投注許多教育資源，大家支持鄭市長，也要支持蔡英文總統的教育政策。