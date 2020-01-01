內用禁用一次性餐具 桃市今突襲稽查百貨購物中心

2020元旦新制，桃園市百貨及購物中心內用全面禁用免洗餐具，桃園市環保局今天中午兵分多路突襲稽查，13處所稽查全數合格，業者多以可清洗餐具替代，茶飲部分鼓勵客人以口就杯，或提供紙吸管、可分解塑膠吸管供客人使用，也大幅減少垃圾量，民眾也認為內用禁用免洗餐具符合環保趨勢，相當樂於配合。

環保署近年推行減塑政策友善環境，也讓一次用產品源頭減量，今年起公告新增百貨公司業、購物中心及量販店內用餐飲不得提供各類型免洗餐具的規定，桃園市政府環保局配合環保署政策，第一階段先公告百貨公司業及購物中心於元旦上路，全桃園共13處，量販店則為第二階段5月上路，與台北市、新北市同步統一實施。

百貨公司、購物中心全桃園列管13處，分散在桃園區、八德區、中壢區、龜山區及蘆竹區等區，市府環保局今天元旦一口氣派出14位稽查員，兵分多路完成了13個處所的稽查，結果全數合格，環境清潔稽查大隊長羅文林也率隊到桃園站前的遠百、新光三越等多家餐廳稽查，並拿出宣導單親自向業者宣導。

包含日式餐廳、泰式餐廳在內，店內人員都表示支持環保法規內容，去年就已早一步禁用免洗餐具，只有外帶餐點時才會使用，有時候內用客人會要求提供吸管，但服務生都會委婉告知響應環保政策無法提供，客人也多能認同配合。

一間茶飲餐廳也鼓勵客人以口就杯，業者表示，但飲用珍奶仍需要吸管，因此去年就提供紙吸管，但紙吸管遇水變軟，不好就口，去年下半年開始改提供可分解的塑膠吸管，雖然觸感與外觀與塑膠吸管沒有太大不同，但材質可分解，不過，可分解塑膠吸管也有缺點，同樣容易遇熱會變軟或變形，若飲用40度以上的熱飲就不方便使用，鼓勵客人可自備環保吸管。

市府環保局長呂理德說，「一次用產品源頭減量」已是國際趨勢，為了讓業者瞭解免洗餐具限制使用政策，環保局已在政策實施前邀請相關業者召開2次法規說明及研商會，業者也表示願意配合「免洗餐具限制使用」政策，若發現違反法規者，市府會先勸導並開立限期改善通知單，如複查未合格者再依據廢棄物清理法，處以1200至6000元不等罰鍰。