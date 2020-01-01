校園浪犬貓變守護神 教育局：造冊定期打疫苗就行

桃園竹圍國中日前有照顧浪貓的教師在臉書PO出「一封校長無法接受的信」，內容指控校長不讓浪貓TNR的Return（回置）到校園中，事情一出引發網友撻伐，經第三方介入協調初步達成協議，由學校提供適當地點讓教師放置貓窩、貓砂，對此桃市教育局表示，各校自行評估是否收容動物，但須將校犬、貓造冊、定期施打狂犬病疫苗，落實生命教育時也能建立動物友善校園。

竹圍國中李老師表示，早期在校園中看到不少瘦弱母貓帶著小貓的身影、母貓躲在辦公室生小貓，更清除過長蛆的貓屍，這個現象震撼他和幾位同事，自2010年開始實行TNR，將貓誘捕（Trap）、絕育（Neuter）再原地放養（Return），成效漸顯，慘況不再出現，除施行TNR外，也為適合送養的貓狗挑選認養家庭，學生也受到影響，一發現有落難動物就會第一時間向他們求助。

不過去年校狗Lucky過世後，校園中的貓咪變得大膽，不再只有下午才會出現，李老師說，加上近幾個月冬天來臨，天氣漸冷，貓咪容易餓，白天出現的頻率變高，校長林益鋒瞧見後開始制止，禁止教師在校園餵貓、做TNR，還有一場「與貓有關」的會議，會議中李老師等人建議再設一隻校狗牽制浪貓，但遭否決，雙方僵持不下，直到大園區家長會長協會介入協調，達成初步共識設置貓窩、貓砂後才暫告一段落。

林益鋒表示，目前決議在校園中建置貓窩、貓砂，盡可能遠離教學區，地點仍待評估，他說，當初和教師們有些誤會，現在有初步共識，以不影響學校課程為優先；李老師說，貓窩、貓砂可能設置的地點將在學校宿舍區後方、資源回收場旁等，除此之外，校方答應還開設動保社團，以校園中的浪貓來教育學生。