鄭宏輝站肥皂箱許下新年願望 高喊守護民主建設新竹

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝迎接2020年，今天舉辦「新竹隊新幸福」創意迎新年活動，號召新竹隊與新竹市民於幸福廣場集結，現場除立法院民進黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅與黨籍議員，還有各行各業市民包含各青創業者、工程師、里長、新住民、教師、大學生等，輪流站上肥皂箱喊出新年新希望。

鄭宏輝表示，參選期間提出多項政策，政見囊括科技、文化、青創、教育、交通建設與經濟等領域，包含修正科技預算審查要點、在竹科X園區設置太空產業專區與數位發展部、保存竹市的文化資產、改善藝文工作者勞動條件、全力協助青創業者創業、爭取新竹市成為雙語教育示範城市、協助運動員生涯規劃、爭取新住民權利、傳承客家文化、提高女性勞動參與率等超過15項願景。

林智堅提出3願望，包含祈求台灣國泰民安風調雨順、市政建設穩建前進，也祝福國人同胞2020過一個幸福好年。鄭宏輝也許下3願望，包含守護台灣、守護民主；盼順利進入國會，下架立法院的吳斯懷們；希望未來可以跟林智堅市長一同建設新竹，做林智堅在中央最堅強的夥伴。