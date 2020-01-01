「期待新竹人理智的選擇」吳念真拍片挺高鈺婷

時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今天公開導演吳念真的推薦影片，吳念真在影片中說，期待台灣國會有一股清新且溫柔堅定的力量，而高鈺婷就是這樣的人選。

吳念真在片中表示，「我一直期待台灣國會有一種新清新力量，或非常柔軟但堅定的女性力量。有一天在新竹候選人名單看到高鈺婷，我自己覺得，對，就是她。她是一個高階工程師，在工研院曾經有十多年工作經驗，最重要是她是一個母親。因為她也是一個媽媽，她在國會去做任何建議，會跟她的專業會扣得更緊，未來社會通訊機構、通訊方法要用什麼方式，她最有資格去做這些事、講這些話。當她看著小孩子的未來時，其實是看著台灣所有年輕人的未來。」

影片最後，吳念真說，「我也對新竹這個地方充滿期望，新竹是非常奇特的地方，所有高科技、高理智的人都在這裡聚集，5年前從沒想過林智堅會被選為市長，代表新竹的選擇是非常特別。期待5年後的這次，大家選擇的是高鈺婷。讓我們再度肯定新竹人特別的理智和清晰的期待。」