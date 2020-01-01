親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不挺自己人反支持傅崐萁 張善政罕動怒：要講100遍嗎

選前陷黑函風波 賴品妤上千份文宣遭警查扣

桃園市41位元旦寶寶報到一對雙胞胎 還有28人待產

2020-01-01 15:55聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市政府衛生局今天下午表示，109年元旦寶寶至下午3點，桃園市已出生41位，男生23女生18位，包括林口長庚接生一對女生雙胞胎，目前仍待產中有28位。

桃園市衛生局根據轄區教學醫院、地區級和診所等29家接生醫療院回報數字，統計至下午3點結果。

聖保祿醫院元旦寶寶1男1女，還有3位待產，生男寶寶的媽媽是第二胎，母親表示生產很累，但很開心兒子自己選在元旦出生，生日好記，希望他平安健康長大。衛福部桃園醫院兩位男寶寶都是自然產。

林口長庚已接生7名元旦寶寶，5男（自然產）、2女（為雙胞胎剖腹產）2待產。台北長庚1男自然產、3待產。

生男寶寶的媽媽是第二胎，母親表示很開心兒子自己選在元旦出生，生日好記，希望他平安...
生男寶寶的媽媽是第二胎，母親表示很開心兒子自己選在元旦出生，生日好記，希望他平安健康長大。圖／桃園市聖保祿醫院提供
分享
桃園市到下午3點，各醫院所合計接生41位元旦寶寶。圖／桃園市衛生局提供
桃園市到下午3點，各醫院所合計接生41位元旦寶寶。圖／桃園市衛生局提供
分享
迎接第一胎又是元旦寶寶，父母親拿著小國旗慶和出生資料拍下第一張全家福。圖／桃園市...
迎接第一胎又是元旦寶寶，父母親拿著小國旗慶和出生資料拍下第一張全家福。圖／桃園市衛生局提供
分享

衛生局接生長庚

延伸閱讀

勞動事件法上路 桃園市空服員職業工會遞狀申...

苗栗大千醫院接生元旦寶寶 1男1女湊成一個「...

桃園推智能客服 消費爭議隨時問

桃園市明年有線電視費率拍板 每月510元不漲...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

竹東垃圾山消失了 新竹縣府：成功清除6187公噸

2020-01-01 11:49

「今年是中華民國保衛戰」 新竹國民黨部自辦元旦升旗

2020-01-01 11:17

影／鄭文燦元旦射3箭：航空城、亞矽、前瞻軌道建設

2020-01-01 10:55

影／「戒嚴、綠色恐怖」 楊文科升旗和議長齊批反滲透法

2020-01-01 10:53

連接頭份、竹南清寧橋開放機車試行 警方車流監控

2020-01-01 10:50

連續34年元旦 他捐血行善開始新的一年

2020-01-01 10:49

影／新年新希望 楊文科：推動五支箭、竹縣十大交通建設

2020-01-01 10:49

影／2020竹市元旦升旗 幻象戰機大雁隊形2次衝場

2020-01-01 10:40

元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施政依歸

2020-01-01 09:38

看不過癮？ 新竹動物園旁邊還有昆蟲館

2020-01-01 07:58

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

桃園跨年晚會卡司強大 姐姐、SJ、周湯豪嗨翻全場　

2020-01-01 03:20

桃市接汙水管 最高補助2萬

2020-01-01 00:49

桃市有線電視 費率維持每月510元

2020-01-01 00:48

清晨4點站崗 苗市滅4髒亂點

2020-01-01 00:47

平腹小蜂治荔枝椿象 苗栗農改場團隊奪農科獎

2020-01-01 00:15

桃園推智能客服 消費爭議隨時問

2020-01-01 00:10

區公所下班後沒時間跨年 碰上選舉年忙著整理選舉公報

2019-12-31 21:05

竹縣公布明年10大交通建設藍圖 楊文科：加速推動計畫

2019-12-31 19:31

清晨站崗為哪樁？苗栗市公所消滅街頭髒亂點

2019-12-31 19:24

西湖國小老舊校舍重建 師生移分校上課交通車每天接駁

2019-12-31 19:16

桃園市明年有線電視費率拍板 每月510元不漲也不降

2019-12-31 18:07

蔡英文為鄭朝方輔選 稱他為國會過半關鍵一席

2019-12-31 17:49

楊梅昊天宮輔選 蔡英文：經濟不是起伏是穩穩往前走

2019-12-31 17:16

萬美玲公布資料證明穩定領先 鄭寶清：已黃金交叉

2019-12-31 16:56

新竹女泰國自由行染麻疹 可感染期接觸338人

2019-12-31 16:52

總統竹市參香 鄭正鈐諷：鄭宏輝言語矛盾難怪要拜廟

2019-12-31 16:19

蔡英文參香「要讓世界看到台灣」 林智堅批韓教壞小孩

2019-12-31 15:46

住宅雨汙分流改管有補助 桃市府明年起每戶最高補2萬元

2019-12-31 14:27

蘆竹親子館處處童趣 1月2日開放親子共樂

2019-12-31 14:05

探索新竹動物園周邊前世今生 假日免費導覽4場次

2019-12-31 10:18

新竹市2020元旦升旗典禮活動 交通管制看這裡

2019-12-31 10:10

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

新竹女泰國自由行染麻疹 可感染期接觸338人

2019-12-31 16:52

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

維護跨年秩序台東警分局太威了 租來黑輪車員警呷桶海

2019-12-31 19:55

台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

2019-12-31 20:20

圖輯／迎接2020年 台北101跨年煙火秀

2020-01-01 00:31

竹東垃圾山消失了 新竹縣府：成功清除6187公噸

2020-01-01 11:49

帶來上億商機！台南跨年晚會「最終章」 舞台回歸台南

2019-12-31 19:41

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

林口再現國旗海 3千人擠爆升旗典禮

2020-01-01 11:40

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

2020-01-01 00:17

淡海輕軌迎新年「乘客」突演奏 全車唱「流浪到淡水」

2020-01-01 10:50

台東迎曙光 三仙台與太麻里「摃龜」

2020-01-01 07:03

美！台南梅嶺梅花盛開 元旦湧賞花車潮進行單邊管制

2020-01-01 10:34

影／協和電廠封爐過程曝光 林右昌：和台電不一定對立

2019-12-31 22:19

清晨站崗為哪樁？苗栗市公所消滅街頭髒亂點

2019-12-31 19:24

最多10元！台中雙十公車 農曆年前上路

2020-01-01 00:22

台南萬人升旗典禮 國民黨部：國父孫中山塑像在微笑了

2019-12-31 18:29

破紀錄！北捷宣布跨年總運量突破去年 達305萬人次

2020-01-01 00:52

屏東「Ｋ歌之夜」跨年晚會 封路停車卡司資訊看這邊

2019-12-31 16:41

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全場

2019-12-31 19:39

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

爭睹義大世界跨年煙火秀 民眾展開「卡位」戰

2019-12-31 18:27

掃街車加逾600義工 一小時恢復乾淨北市

2020-01-01 04:22

影／雲林縣打造190塊匾額 「禮義廉恥」重回校園　

2020-01-01 13:37

墾丁跨年夜衝出高住房 旅宿業嘆：觀光寒冬的小確幸

2019-12-31 18:35

愛奇藝跨年轉播國旗「被消失」？北市府痛斥：抹紅

2019-12-31 16:16

義大世界跨年煙火 今年將再創3項紀錄

2019-12-31 19:38

台南跨年首部曲 「民間版」 井仔腳送夕陽還有彩虹

2019-12-31 18:03

迎接2020 台北101跨年煙火璀璨登場

2020-01-01 02:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top