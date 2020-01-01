桃園市41位元旦寶寶報到一對雙胞胎 還有28人待產

桃園市政府衛生局今天下午表示，109年元旦寶寶至下午3點，桃園市已出生41位，男生23女生18位，包括林口長庚接生一對女生雙胞胎，目前仍待產中有28位。

桃園市衛生局根據轄區教學醫院、地區級和診所等29家接生醫療院回報數字，統計至下午3點結果。

聖保祿醫院元旦寶寶1男1女，還有3位待產，生男寶寶的媽媽是第二胎，母親表示生產很累，但很開心兒子自己選在元旦出生，生日好記，希望他平安健康長大。衛福部桃園醫院兩位男寶寶都是自然產。