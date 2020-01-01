竹東垃圾山消失了 新竹縣府：成功清除6187公噸

竹東鎮垃圾山消失了！新竹縣政府表示，竹東垃圾掩埋場在今年初暫時堆置的垃圾多達近6382公噸，不斷加強清運後，迄今只剩194公噸，將請竹東清潔隊陸續以10噸垃圾車清運完成。

新竹縣政府環保局表示，縣內每天產生約250公噸垃圾，但因縣內無大型焚化爐，垃圾皆需透過鄰近縣市新竹市、苗栗縣代為焚化處理，其中竹東掩埋場堆置垃圾約6382公噸，掩埋場又位於水質水源保護區，為避免影響大新竹地區民眾喝乾淨水的權益，環保局在去年7月完成湖口鄉暫置垃圾清運後，縣長楊文科指示優先清運竹東掩埋場堆置垃圾，同時規劃興建自有焚化爐。

在縣府團隊的努力下，截至去年底止，已經成功清除6187公噸的垃圾，原本的垃圾山幾乎已經剷平，因轉運車有高度，怪手將垃圾吊起到轉運車上時，需要有作業平台碼頭，而剩餘的194公噸垃圾就是在怪手下方作為平台的部分，之後也將請清潔隊陸續以10噸垃圾車清運完成。

環保局指出，除了清運完成的湖口與竹東兩處掩埋場垃圾之外，縣府也積極推動興建BOO的焚化爐，希望實現新竹縣垃圾自行焚化的目標，此項BOO案已於去年12月開標並進行資格審查，期待未來能帶給縣民一個美好的生活環境。