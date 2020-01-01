影／鄭文燦元旦射3箭：航空城、亞矽、前瞻軌道建設

桃園市政府今天上午在小檜溪重劃畫區舉辦元旦升旗典禮、健走，主辦單位宣布紮紮實實超過3萬人參加，市長鄭文燦也對2020新年願景射出3支箭，強調要讓桃園航空城、亞洲.矽谷、前瞻軌道建設3大計畫能在今年有更快的時間表，讓桃園的城市轉型可以快一點。

鄭文燦同時向中央喊話，希望未來6都均衡發展，能讓桃園得到合理的挹注，桃園是第6個升直轄市的城市，需要的建設多，中央對桃園財政的挹注距離前面5都還有很大的落差，平均一年獲得的補助差第5名的台南市88億元以上，他同時希望下一屆當選的立法委員能推動修改財政劃分收支法，讓6都能均衡，讓桃園獲得合理的財政補助，這才是城鄉均衡、6都均衡。

鄭文燦強調，桃園今年人口突破225萬人，他上任到現場桃園人口增加20萬人，是全台灣人口、都市、產業、交通成長最快的城市。桃園崛起的時代已經來臨，桃園要成為台灣發展的焦點及亮點還有很多工作要做，2020第一天中華民元旦，要凝聚最好的「桃園共識」，讓桃園成為台灣發展的火車頭。

鄭文燦表示，桃園是宜居宜業的城市，希望這裡發展為更幸福、更感動、更有魅力的城市，也歡迎更多的家庭選擇桃園追求人生夢想，和歡迎企業在桃園資。經濟部統計去年投資台灣3大方案中，專案許可的投資有8000億元，其中選擇桃園約2000億元占四分之一，所以桃園在企業版圖上很重要，他希望能協助企業投資桃園，創造更多更好的就業機會。

鄭文燦說，讓桃園建設好一點、多一點，桃園正在以全新的面貌往前走，好的市長要有市長的高度、經歷、遠見、魅力，也要有市民的角度，從市「民主義」看待政府的計畫，所以要期許市府局處同仁，都要貼近民意接地氣，他過去開玩笑說一個好的市長不論白白胖胖、黑黑瘦瘦，只要能做事勤政愛民，能掌握市民頭家的心就是好市長。