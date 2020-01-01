連接頭份、竹南清寧橋開放機車試行 警方車流監控

連接苗栗縣竹南鎮、頭份市的交通動脈清寧橋，在108年12月30日起試辦開放機車通行3個月，機車除了走橋下原有車行地下道外，也可以直接騎上清寧橋，縮短通行時間，竹南警分局規畫試辦3個月，上下午尖峰時段編排警力「路況查報」與「交通服務快速到位」，減少對交通影響。

竹南警分局指出，清寧橋試辦開放機車通行，考量用路人到該路段因道路管制措施變更，確保用路人行車安全及順暢，警方將該路段納入交通敏感地區，持續為期3個月車流監控措施，期間遇交通事件，啟動應變機制，並由分局專責警力快速到位排除，以減少對交通的影響。

警方發現，有許多民眾停下車跟他們反應為什麼有多部機車騎到清寧橋上？顯見仍有許多用路人不清楚清寧橋已試辦開放機車通行。警方觀察，從頭份往竹南方向的機車騎上清寧橋的量比竹南往頭份的較多。

竹南警分局指出，路段交通管制方式改變，勢必造成用路人暫時不適應，基於人本交通理念，協助營造安全、友善的永續交通環境,，針對試辦期間發生的交通事故件數統計分析，提供給道路主管機關評估後續開放參考。