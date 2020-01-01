連續34年元旦 他捐血行善開始新的一年

苗栗縣生命線協會前理事長陳宗聖每一年的第一天從捐血行善開始，他34年如一日，今天上午參加在苗栗縣政府廣場升旗後，到新竹捐血中心苗栗捐血站捐血。

陳宗聖說，捐血是最健康的自己幫助他人，一件最容易做的善事，躺著就可以助人，他每個月固定捐血，今天也是他第364次捐血。